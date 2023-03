Kevin López avisa a Diego Vázquez en Canadá: “Me siento listo”

A falta de tres días para el crucial partido de Nations League entre Canadá - Honduras, Kevin López, en conferencia de prensa, comentó sus expectativas previo al duelo.

El jugador de Olimpia, quien podría ser recambio de Alberth Elis en la zona de ataque, lamentó lo sucedido con el jugador del Brest de Francia, quien perdió sus documentos para ingresar territorio canadiense.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

López también aseveró los argumentos con los que peleará la Bicolor en Toronto, las críticas de la afición hondureña y el ambiente que se vive en los convocados.

- Conferencia de prensa -

Rendimiento de Honduras para afrontar el duelo ante Canadá: "Bien, estoy ilusionado, sabemos que tenemos la posibilidad de poder estar en la Copa Oro y el Final Four que es lo que soñamos. Y claro, están de la mano las dos oportunidades, llegamos en buen momento, hay buen grupo y esperamos hacer bien las cosas contra Canadá.

Nivel físico y ¿listo para suplir a Alberth Elis?

Lastimosamente Elis no va estar por problemas migratorios. En lo personal me siento bien, no sé quién va a reemplazar a Alberth, pero me siento listo si Diego Vázquez me da la oportunidad de jugar.

Argumentos directos para enfrentar a Canadá: "Se ha venido trabajando mucho en el orden, creo que si no hay orden es imposible poder hacerle daño al rival. Vamos a intentar estar bien parados, tomar buenas decisiones, ser muy intensos y sobre todo ser inteligentes. No nos podemos dar el lujo de desaprovechar oportunidades.