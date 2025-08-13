Luis Enrique sorprende tras ganar Supercopa al Tottenham: "No sé si es justo"

FRANCIA.

"Creo que el Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Pero tuvimos la capacidad de luchar hasta el final. No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol", añadió.

"Creo que es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos...", dijo a Canal+ sobre la poca preparación de su equipo, que disputó su primer partido tras las vacaciones.

El español Luis Enrique , entrenador del PSG , comentó este miércoles tras ganar la Supercopa de Europa al Tottenham (2-2; 4-3 penaltis), después de levantar un 0-2 en los minutos finales, que no sabe "si el resultado es justo", pero que "así es el fútbol".

"Hoy fue un partido muy extraño y es normal tener esa diferencia porque tienes que prepararte, no solo hay que tener la condición física, también la técnica. Siento que hoy nos faltó técnica y es normal. Recuerdas cuando era jugador y las primeras semanas después de vacaciones... es diferente. Y si juegas una final contra un equipo como Tottenham, creo que ellos se lo merecían mucho más", dijo.

Además, comento la actuación del meta francés Lucas Chevallier, titular en el partido después de la decisión del técnico de dejar fuera al italiano Gianlugi Donnarumma: "Muy contento por él y por todo el equipo".

"Estoy muy contento con su actuación en términos de personalidad y carácter, que son cosas que pedimos para ayudar al equipo. Fue el primer partido para él y no fue fácil. Todos hablan de esta situación, pero ha mostrado la personalidad que necesita un jugador del PSG".

Luis Enrique, después de llevar al PSG a la conquista de la primera Liga de Campeones, consiguió la primera Supercopa de Europa del club parisino, en una final donde el francés Ousmane Dembele fue nombrado mejor jugador del duelo.