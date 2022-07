Planificador, cariñoso y detallista: La historia de Luis Alvarado, el DT que lleva a Honduras a un nuevo Mundial Sub-20

“Hay mucha alegría, ha luchado y entrenado por un largo tiempo a los cipotes. Lloré bastante al verlo triunfar, es como un logro para mí. Su objetivo lo logró, quiere más. Nuestra hija es su motor, la alegría. Esta etapa ha sido larga, ha estado trabajando por más de un mes y en ocasiones de preparación viaja cada 15 días”.

Fuera de su etapa como entrenador, Paola reveló que Luis es cariñoso, detallista y un gran padre. Y ella dio el primer paso al comienzo de la relación al escribirle por las redes sociales.

Luis creció solo con su madre y sus hermanos, su padre tuvo que viajar de forma ilegal a Estados Unidos cuando el exjugador del Honduras Progreso y actual entrenador de la Sub-20 apenas tenía un año. Buscó siempre ayudar a su familia económicamente para un mejor estilo de vida.

Don José Gerardo, conocido como Trino, vino a Honduras en 2015 y se reencontró con toda la familia, vio a Luis jugar un partido de la Copa Presidente en La Masica y gritó la anotación de su hijo. Trino falleció hace dos años en Estados Unidos.

Sus amigos

“No extraña su éxito, él fue un arquitecto de su vida, tuvo visión de su futuro, se preparó, comenzó a hacer las cosas a tiempo, muy planificado. Durante él comenzó a jugar estudió para ser entrenador, terminó su carrera y comenzó a dirigir al Honduras Progreso, tenía su título y ya estaba listo. No fue suerte porque cada actividad que realiza la planifica”, nos mencionó Francisco Aguilar, quien también compartió con Luis en el Honduras Progreso y en segunda división con el Choloma.

Gerson López, quien lo conoce desde la etapa en el Perla del Ulúa, le tiene mucho respeto a Luis y destaca lo conquistado por su amigo.

“Es disciplinado, en lo futbolístico preguntaba mucho. Se recuerdan esos gratos momentos. Conociendo de él no me sorprende sus logros, Luis nació con una estrella, no es improvisado, él ya tiene todo planificado. Está para más cosas grandes. Es un gran ser humano, todo mundo lo conoce como el entrenador joven, pero como persona no te vas a aburrir, es divertido, bromea mucho, tiene un lado solidario”.