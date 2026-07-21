¡Sorpresas en los Premios MVP! La Liga Nacional revela a los mejores de la temporada

Tegucigalpa, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras celebró la cuarta edición de los Premios MVP de la Liga Hondubet, una ceremonia en la que fueron reconocidos los futbolistas, entrenadores y clubes que brillaron durante la temporada 2025-2026, tomando en cuenta el rendimiento mostrado en los torneos Apertura y Clausura. Los principales galardones de la noche fueron para José Mario Pinto, elegido como el Jugador Más Valioso del Torneo Apertura, y Gabriel Araújo, quien recibió el mismo reconocimiento tras su destacada actuación en el Clausura 2026. Además, la Liga dio a conocer los Once Ideales de ambos campeonatos, elaborados con el respaldo estadístico de Sofascore.

Entre los premios individuales también destacaron Dereck Moncada y Carlos Palma como los mejores jugadores Sub-20 del Apertura y Clausura, respectivamente. En los banquillos, Eduardo Espinel fue reconocido como el mejor director técnico del Apertura, mientras que Javier López obtuvo esa distinción en el Clausura. Los máximos goleadores de la temporada también fueron homenajeados. Rodrigo De Olivera terminó como el artillero del Torneo Apertura, mientras que Eddie Hernández se quedó con ese reconocimiento en el Clausura. En la portería, César Samudio y Gerson Argueta fueron distinguidos como los guardametas menos vencidos de cada certamen. La gala también premió el juego limpio, con el CD Choloma llevándose el reconocimiento Fair Play del Apertura y Platense FC el correspondiente al Clausura. Asimismo, Jainer Bermúdez fue elegido como el Novato del Año de la temporada 2025-2026 gracias a su sobresaliente irrupción en la Liga Nacional.