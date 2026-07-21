Espinel revela la verdad sobre los fichajes de Olimpia y baja para la Supercopa

Tegucigalpa, Honduras.

A pocos días de disputar la final de la Supercopa de Honduras, el entrenador de Olimpia, Eduardo Espinel, aseguró que el club aún espera la llegada de un nuevo refuerzo para completar su plantel, al tiempo que expresó su confianza en el trabajo realizado durante la pretemporada. Además, el técnico uruguayo habló sobre las expectativas del equipo de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana, destacando que el principal objetivo será encontrar la regularidad futbolística y pelear por todos los títulos que afrontará el conjunto merengue en el segundo semestre del año.

ENTREVISTA CON EDUARDO ESPINEL

Una noche especial, profe, para el calendario, ¿no? Sí, sí. A ver, primero, juntarse gente de fútbol, intercambiar también charlas por ahí con gente que no nos vemos a menudo, está bueno. Y bueno, en definitiva, todos para poder sumar y apoyar a la Liga, que cada uno, desde su parte, donde le toque, pueda aportar para que siga creciendo esto y que sigamos sintiéndonos orgullosos de la Liga en la que estamos, nada más. Bueno, a las puertas, profe, prácticamente de un evento que también organiza la Liga, como es la Supercopa. Este primer partido oficial del semestre, del campeonato, porque ya parte el campeonato, aunque sea una sola final, ya parte el campeonato para nosotros, seguramente para el equipo contrario también. Así que el deseo, como siempre, es poder empezar con el equipo en pie, poder ser parte, por primera vez, de una fiesta de esta naturaleza. Nos sentimos orgullosos, así que tranquilos, con muchas ganas de comenzar, más que nada comenzar y ya competir.

Tendrá la posibilidad de ser el primer técnico en ganar una Supercopa, porque es el primer torneo que se desarrolla, profe, en el país, la Supercopa. Sí, a ver, el deseo siempre está, pero acá lo primero que tenemos que anteponer es Olimpia, ¿no? Y que este grupo de jugadores pueda conseguir ese trofeo, porque estamos, creo, como para competir y, por sobre todas las cosas, porque es Olimpia y, sea una Supercopa o sea lo que fuera que se juegue, hay que ganarlo. Y bueno, haremos humildemente el esfuerzo para poder ser parte de la historia. ¿Complicado, profe, que un torneo sea así, al arranque, cuando prácticamente viene una pretemporada y más o menos cuesta que el equipo vaya sincronizando un poco? A ver, está dado así, siempre hay un comienzo. Si fuéramos a jugar el primer partido del campeonato, diríamos lo mismo. El primer partido del campeonato, el primer partido que vamos a jugar de 90 minutos oficiales, siempre está eso, la duda, a ver en qué momento está el equipo. Pero lo importante es empezar a jugar, empezar a jugar para empezar a ver y empezar nosotros, en nuestro trabajo, a ver en qué momento estamos parados para seguir trabajando. Llegan con cuatro amistosos, si no me equivoco. Sí, en realidad de 90 minutos, dos, los dos que jugamos en Estados Unidos, ¿no? Después fueron tiempos de 60 minutos que jugaron los equipos. Por eso digo, es nuestro primer partido de 90 minutos en serio y, bueno, ojalá que podamos estar a la altura de lo que debe ser una fiesta. ¿Podemos decir que esperan más fichajes para este equipo o qué podemos esperar de este Olimpia para este torneo? Sí, todavía están jugadores por venir, no han llegado. La última contratación no ha llegado y, bueno, estamos evaluando, sí, porque todavía queda un cupo extranjero y alguna posibilidad más.

¿Hacia dónde está visualizando, profe, que aún podría reforzar el equipo? No, queremos empezar a competir para ver si los jugadores que nosotros estamos eligiendo o hemos elegido realmente son los que necesitamos y si no podemos potenciar en algún lugar que veamos, porque tenemos un tiempo todavía para poder incorporar. Es difícil, pero tendría que quedar, por ejemplo, un futbolista que esté más o menos en ritmo, ¿no? Porque si no, lleva ventaja. Sin duda, sin duda. De hecho, todos los jugadores que hemos traído hasta ahora, principalmente los extranjeros, vienen de jugar, vienen de jugar y eso es importante. Profe, en cuanto a bajas para este partido, ¿tendrá o no tendrá para la Supercopa? Sí, tenemos algunas bajas, pero bueno, ya las verán en el partido. Bueno, por ejemplo, Motagua adelanta que no tiene a Jeffrey, no tiene a Ricky Zapata. Sí, pero tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores. Motagua tiene buen plantel, así que es un equipo realmente que, a lo mejor, no está sufriendo la transformación que estamos sufriendo nosotros en cuanto al plantel. Entonces también tiene un plus ahí, tiene un equipo, de repente, más armado. Nosotros damos una transformación ya del semestre pasado, potenciando a algunos chicos, pero tiene buenos jugadores, así que seguramente los van a suplantar muy bien. ¿Cuánto puede variar este Olimpia de lo que fue el torneo pasado? Ojalá que subamos el escalón desde el punto de vista futbolístico, pero más que nada la regularidad, ¿no? Que encontremos regularidad, que eso hacíamos partidos buenos, no tan buenos en el campeonato pasado. No queremos ser fenómenos, pero tampoco queremos hacer partidos que por ahí nos den mucha pena jugar porque no rendimos lo que necesitábamos. Entonces queremos regularidad. Eso lo iba a decir yo, porque usted en cierto momento decía que había como un pico para poder llegar a la regularidad. Claro, y es lo que nos costó. Nos costó en el tema de por ahí meter una victoria y meter una segunda victoria nuevamente. Entonces o empatábamos o hasta perdíamos algún partido. No encontramos nunca un triunfo de tres o cuatro partidos seguidos, como debe ser para conseguir grandes logros. Entonces eso es a lo que apostamos en este semestre. Profe, en cuanto al calendario de este torneo, ¿cómo lo ve?, ¿cuáles son las opiniones?, ¿realmente está bien planteado o haría algunos cambios?, ¿qué le parece cómo está planteado este torneo? No, yo creo que está bien. O sea, probar algo diferente, con dos grupos, hay que evaluarlo, pero creo que está bien y, bueno, hay que afrontarlo. Si para los dirigentes, después de la evaluación, como en el semestre pasado, no fue buena, dar algunos retoques, pero creo que va por un buen camino. ¿Hay favoritismo o no? ¿Hay alguien favorito, Olimpia o Motagua, por ser el actual campeón del torneo? En esta clase de partidos, y más siendo un partido solo, es cómo se encuentran los jugadores en este momento. En un campeonato más largo yo diría, bueno, por ahí puede haber algún favorito por plantel, pero en una final es cómo se levanten esa mañana los jugadores, porque no hay margen de equivocación.