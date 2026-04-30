Liga Nacional contra el reloj: FIFA pone fecha límite para terminar el Clausura

Tegucigalpa, Honduras.

La Liga Nacional de Fútbol de Honduras está contra las cuerdas para terminar el torneo Clausura ya que recibió un ultimátum de CONCACAF y FIFA. El mismo debe estar finalizado la noche del 24 de mayo, y el tiempo se acorta. Además, si no se logra, Honduras podría perder una plaza en la próxima Copa Centroamericana. El presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, se arremetió contra la Federación y los llamados poco comprometidos ya que ellos pidieron ir a FIFA para hablar con el presidente y pedirle terminar el torneo el 31 de mayo. Y para rematar, los partidos de las triangulares se jugarán los días lunes, miércoles y viernes para así poder completar el calendario y evitar las sanciones que le impondría la FIFA a Honduras. Esto se hace en contra de la voluntad de los equipos.

“La notificación nos llegó el jueves mediante una llamada telefónica desde la Federación de que teníamos que terminar el torneo el 24 y no el 31 como lo teníamos planificado en el calendario y que fue aprobado por la Federación de Fútbol”, explicó el presidente de la Liga Nacional. "Fuimos enfáticos para viajar a FIFA para que una Comisión viajara para hablar con el presidente de FIFA, pero no tuvimos el acompañamiento de la Federación de Fútbol. Quedamos con una duda y quizás no obtuvimos respuesta", siguió explicando el dirigente. Honduras solo tiene tres copas en la Copa Centroamericana , pero si no se termina el campeonato como en la circular, ahora los tiene de correr y la liguilla tendrán que jugar los lunes y viernes para salir a tiempo. “Nosotros siempre vamos a actuar de buena fe, apoyando a la Selección Nacional y además la pasión que tenemos. Lo otro es que prevemos jugar los días de semana a las 6:00 de la tarde y 8:15 pm, habrá oportunidad para sacar dos partidos diarios para salir del calendario, excepto algunos duelos con equipos que no tienen alumbrado como el Marathón que no jugaría en el Yankel Rosenthal, igual el Génesis, es una posibilidad”, reconoció Herrera. La Liga Nacional calendarizará la liguilla con las triangulares los días lunes, miércoles y viernes para poder salir el 24 de mayo. “Los clubes ya fueron notificados, a quién más le afecta es a los seis equipos que estarán en la triangular pero no queda más que aceptar porque sino viene sanción de Concacaf”. “Nos hacen ver como que no somos profesionales, pero tenemos las actividades calendarizadas”, comentó Herrera. Además se confirmará que la Asamblea de la Liga Nacional será el 19 y 20 de junio para tomar decisiones como el formato del campeonato que se cambiaría y ampliaría a 12 clubes como lo ha pedido FIFA.