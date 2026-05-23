Así quedó la tabla de posiciones tras la última jornada de LaLiga de España

La temporada 2025-2026 de LaLiga de España llegó a su final con una jornada 38 llena de emociones, peleas por puestos europeos y despedidas importantes. Aunque el campeón ya estaba definido, varios clubes se jugaron su futuro en competencias internacionales y cerraron el torneo dejando grandes sensaciones.
El campeón fue el Barcelona , aunque no pudo despedirse con la victoria. El conjunto azulgrana cayó en Mestalla ante el Valencia CF, equipo que se jugaba sus últimas opciones europeas. A pesar de la derrota, los culés finalizaron la campaña con 94 puntos y levantaron el título liguero con autoridad.
Por su parte, el Real Madrid cerró la temporada con una victoria frente al Athletic Club en una tarde marcada por las despedidas de Dani Carvajal, David Alaba y Álvaro Arbeloa. Los merengues terminaron segundos en la clasificación con 84 unidades.
La tercera posición quedó momentáneamente en manos del Villarreal CF, club que escribió una destacada campaña y alcanzó los 69 puntos. El “Submarino Amarillo” fue uno de los equipos más regulares del campeonato y aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League.
Con la misma cantidad de puntos aparece el Atlético de Madrid , que todavía tiene pendiente definir su ubicación final. El conjunto colchonero disputará un duelo clave ante el Villarreal para decidir quién se queda con el tercer lugar y quién finalizará cuarto en la tabla.
El quinto puesto pertenece al Real Betis , que cerró la temporada con 54 unidades y sin peligro de perder su posición. El equipo verdiblanco aseguró su clasificación a competiciones europeas tras una campaña bastante sólida en el campeonato español.
Más abajo aparece el Celta de Vigo en la sexta posición, manteniéndose en puestos internacionales. Detrás del cuadro gallego terminaron el Getafe CF y el Valencia, clubes que lucharon hasta el cierre del torneo por asegurar presencia en torneos europeos.
Kervin Arriaga y el Levante UD lograron el objetivo de mantener la categoría en LaLiga de España tras una temporada exigente y llena de presión en la lucha por la permanencia.