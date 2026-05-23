Así quedó la tabla de posiciones tras la última jornada de LaLiga de España

La temporada 2025-2026 de LaLiga de España llegó a su final con una jornada 38 llena de emociones, peleas por puestos europeos y despedidas importantes. Aunque el campeón ya estaba definido, varios clubes se jugaron su futuro en competencias internacionales y cerraron el torneo dejando grandes sensaciones.

El campeón fue el Barcelona , ​​aunque no pudo despedirse con la victoria. El conjunto azulgrana cayó en Mestalla ante el Valencia CF, equipo que se jugaba sus últimas opciones europeas. A pesar de la derrota, los culés finalizaron la campaña con 94 puntos y levantaron el título liguero con autoridad.

Por su parte, el Real Madrid cerró la temporada con una victoria frente al Athletic Club en una tarde marcada por las despedidas de Dani Carvajal, David Alaba y Álvaro Arbeloa. Los merengues terminaron segundos en la clasificación con 84 unidades.