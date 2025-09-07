Liga de Ascenso de Honduras, resultados: Vida goleó y es líder; Arsenal perdió invicto

Sin tiempo que perder y aprovechando el parón de FIFA por la doble fecha de las eliminatorias mundialistas, inició la segunda vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso de Honduras que busca al nuevo campeón.
Dentro de la sexta jornada hubo sorpresas y una de ellas fue el adiós del invicto del conjunto Arsenal de Cantarranas, que fue finalista en el torneo Clausura del balompié de plata. Estrella Roja logró el triunfo 2-0 y ahora es el nuevo líder del Grupo F.
Pumas también aprovechó el empate de Leones HT6 ante Brasilia en un partido que estuvo marcado por los arrestos de los jugadores Lauro Chimilio y Mayron Flores. Pumas se le acercó a dos puntos al equipo comandado por Héctor Vargas.
El CDS Vida sigue siendo el rey del Grupo B tras golear de visita 1-4 al Estrella FC. Los dirigidos por Raúl Musuruana no creen en nadie y ya suman 15 puntos acercándose a la clasificación de los octavos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
En el grupo A, Juventus perdió la oportunidad de escaparse con el primer lugar tras empatar 1-1 ante Sampdoria. Real Sociedad, el recién descendido, goleó a Boca Junior y alcanzó la suma de 10 puntos, bajando del segundo lugar a Roma.
DATO IMPORTANTE: El primero y segundo lugar de los seis grupos avanzan a octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros se suman a los clasificados a segunda ronda del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
- Boca Junior 1-3 Real Sociedad
- Juventus 1-1 Sampdoria
- Roma FC 1-1 Social Sol
- Honduras Progreso 1-2 Atlético Junior
- Estrella FC 1-4 Vida
- Tela FC 1-1 Santa Rosa
- Parrillas One 1-1 Subirana
- Pumas FC 3-1 CD Real
- Brasilia 1-1 Leones HT6
- Cruz Azul Opoa 1-0 Olimpia
- San Juan 0-2 Cuervos FC
- Real Tegus 4-3 Marcala JR
- Independiente 0-0 AFFI Academia
- Pirata 1-0 FAS
- Estrella Roja 2-0 Arsenal SAO
- Roma 1-1 Social Sol