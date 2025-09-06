Mayron Flores confiesa lo que pasó tras ser detenido; jugador amenazado testifica

San Pedro Sula, Honduras.

Todo esto después amenazar en el camerino a sus rivales con pistola en mano. "Se llevaron preso a Mayron Flores de Leones HT6 por entrar al camerino de Brasilia con pistola en mano y amenazar a los jugadores" , informó en sus redes sociales VIP Deportes.

Hace unas horas el jugador hondureño Mayron Flores fue arrestado por la policía luego de finalizar el partido en la Liga de Ascenso de Honduras entre Brasilia y Leones TH6 donde quedaron 1-1.

Sin embargo, esta misma fuente antes mencionada entrevistó a Oidel Pérez, futbolista colombiano que fue agredido y que contó detalles de lo sucedido. Además, reveló que fue otro jugador de Leones quien sacó el arma y no Mayron Flores como se manejaba al inicio.

¿Cómo inició el problema?

Era una discusión o intercambio de palabras normal que se dan después de un partido bravo. Un compañero de nosotros se encaró con un jugador de Leones, entonces yo me metí a calmar el asunto y apartarlas y como los dos camerinos están pegados, de repente miré a Lauro Chimilio apuntándome con una pistola.

Yo le dije, ¿por qué me apuntas con eso, me vas a matar? Le pregunté. ... Me apuntó a la cabeza con la pistola, luego llegó la policía al camerino de Leones y decomisaron el arma.

¿Por qué se llevaron detenido a Mayron Flores?

Porque él se hizo responsable de ser el dueño de la pistola, también se llevaron a Chimilio.

¿Va usted a demandar al jugador que lo amenazó?

"Yo estoy esperando. Los policías me dijeron que el lunes me iban a llamar para declarar . Seguramente la directiva de mi equipo hablará conmigo y vamos a declarar lo que sucedió...ya lo demás por ahora no sé que más pueda suceder si se demanda o qué pasará", reveló Oidel Pérez.