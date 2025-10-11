  1. Inicio
Liga de Ascenso con sorpresa: un favorito fue eliminado en octavos de final

Definidos los primeros equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras.

La Liga de Ascenso de Honduras ya conoce a sus primeros clasificados a los cuartos de final.
San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado 11 de octubre ya se disputaron tres de los ocho juegos programados por la vuelta de los octavos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso de Honduras con sorpresa establecida.

Arsenal Sao y San Juan disputaron el primer encuentro en Cantarranas donde los locales volvieron a ganar con marcador de 3-1 para avanzar a los cuartos de final con global de 6-1.

Luego, a las 5 de la tarde arrancó el encuentro entre Vida y Roma FC en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba. Los cocoteros llegaron con ventaja de 2-0 y en la vuelta empataron 1-1, el global de 3-1 les dio el boleto a cuartos de final.

Mientras que en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, el Leones HT6 dirigido por el argentino Héctor Vargas se presentó con la obligación de remontar un 3-1.

Sin embargo, los Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara, no se achicaron en el compromiso contra uno de los serios candidatos al títulos y volvieron a ganar, en esta ocasión por 1-0 y pasaron con global de 4-1.

Este sábado sigue la acción de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Ascenso de Honduras con el partido en Tocoa entre Real Sociedad y Tela FC, donde los visitantes llevan la ventaja de 1-2.

La jornada dominical continuará con otros cuatro partidos: A las 3 de la tarde, Santa Rosa FC vs Juventus (global 1-2), desde las 3:00 pm Santo Domingo Savio vs AFFI Academia (1-0), a las 4 de la tarde Pirata FC vs CD Cuervos (2-0) y también a las 4:00 pm Atlético Independiente vs Estrella Roja (1-0).

