Liga de Ascenso con sorpresa: un favorito fue eliminado en octavos de final

San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado 11 de octubre ya se disputaron tres de los ocho juegos programados por la vuelta de los octavos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso de Honduras con sorpresa establecida.

Arsenal Sao y San Juan disputaron el primer encuentro en Cantarranas donde los locales volvieron a ganar con marcador de 3-1 para avanzar a los cuartos de final con global de 6-1.

Luego, a las 5 de la tarde arrancó el encuentro entre Vida y Roma FC en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba. Los cocoteros llegaron con ventaja de 2-0 y en la vuelta empataron 1-1, el global de 3-1 les dio el boleto a cuartos de final.