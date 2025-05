Héctor Vargas arremete contra 'Buba' López: "Ya tuvo bastantes oportunidades"

San Pedro Sula, Honduras.

¿Qué tiene Buba López contra los técnicos?, le consultó Ramírez y entre bromas dijo: "No sé, habría que preguntárselo a él". Y añade. "Yo lo respeté, lo motivé y me reaccionó de una manera que no me pasó nunca, ni con Donis Escober que tiene 16 campeonatos, ni con Noel Valladares que era jugador titular de selección".

"Tengo una situación que cuando me toca jugar en contra de exjugadores míos, todos me van a saludar y él no, realmente me da la impresión que no acepta competencia con respecto al mando en el Real España, quiere ser él y que nadie lo tenga. Palomo Rodríguez y Miguel Falero, técnicos que no tienen la personalidad tan fuerte como la tuvo Potro Gutiérrez o yo, dentro del campo de juego no tenía problemas, pero con el resto sí", decía.

"Si no ponía a los jugadores que él quería era enemigo de él y uno lo que quiere es el beneficio de la institución. Lo hablé con Javier Delgado en su momento, que manejara ese problema y nunca se solucionó, inclusive quise traer un portero que le hiciera competencia y nunca trajeron a alguien que le compitiera el puesto a Buba", revelaba el técnico.

Sobre la ausencia de títulos de la máquina, Héctor Vargas fue claro. "Real España tiene tanto tiempo de no ser campeón y cuando lo fue el portero era Kevin Hernández, entonces, si desde el 2012 al 2025 el portero que está en la institución no ha salido campeón es porque un problema debe ser más que una solución".

¿Profe, si Buba López llegaría a estar libre y usted necesita un portero, se lo lleva?, le abordaban en medio de la charla. "No lo tendría en mi equipo porque me traería un problema, puse a Edrick Menjívar en el Olimpia por sobre Noel y Donis y al final ganó muchos títulos, yo quiero soluciones, me parece que se trata de traer soluciones y no inidivualismos en un equipo".