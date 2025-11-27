El Lech Poznań de Luis Palma suma triunfo clave en la Conference League

Polonia.

El Lech Poznań, con el delantero hondureño Luis Palma como titular, sumó este jueves una importante victoria de local 2-0 contra el FC Lausanne-Sport de Suiza, en la cuarta jornada de la UEFA Conference League.

El equipo polaco se recuperó en esta competición tras sufrir dos derrotas consecutivas, sumando su segundo triunfo y le puso fin al invicto del conjunto suizo en el torneo.

No fue el mejor partido del Lech Poznań pese a ganarlo, la suerte se puso de su lado ante un rival que durante largos tramos, especialmente en la segunda parte, fue dominador, pero no estuvo fino de cara a portería.

Luis Palma jugó todo el partido y participó en algunas jugadores de peligro, como un disparo que sacó desde unos 30 metros y que se fue desviado del arco de los suizos. El catracho intentó asociarse, pero tampoco sus compañeros pudieron marcar.