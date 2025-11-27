El Lech Poznań de Luis Palma suma triunfo clave en la Conference League

El Lech Poznań, con el delantero hondureño Luis Palma como titular, sumó este jueves una importante victoria de local 2-0 contra el FC Lausanne-Sport de Suiza, en la cuarta jornada de la UEFA Conference League.
El equipo polaco se recuperó en esta competición tras sufrir dos derrotas consecutivas, sumando su segundo triunfo y le puso fin al invicto del conjunto suizo en el torneo.
No fue el mejor partido del Lech Poznań pese a ganarlo, la suerte se puso de su lado ante un rival que durante largos tramos, especialmente en la segunda parte, fue dominador, pero no estuvo fino de cara a portería.
Luis Palma jugó todo el partido y participó en algunas jugadores de peligro, como un disparo que sacó desde unos 30 metros y que se fue desviado del arco de los suizos. El catracho intentó asociarse, pero tampoco sus compañeros pudieron marcar.
No fue hasta el minuto 67 que el Lech Poznań consiguió abrir el marcador para la alegría de sus aficionados, justo cuando mejor estaba el FC Lausanne-Sport. Filip Jagiełło dio un magnífico pase a Taofeek Ismaheel y el nigeriano, que apenas había entrado al campo en la segunda mitad, realizó un gran control y remató el balón a la red.
Resistió el Lech Poznań hasta el final y en el quinto minuto de descuento selló la victoria. Otro futbolista que vino del banco de suplentes, Yannick Agnero, marcó tras un pase de Ismaheel y decretó el 2-0 definitivo.
Este es un triunfo muy importante para el Lech Poznań de Luis Palma para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda de la Conference League. El equipo polaco llegó a 6 puntos y subió al puesto 16 de la tabla de posiciones.
El campeón polaco también jugará su próximo partido en casa. Su rival será el Mainz 05, equipo de la Bundesliga. El partido se jugará el 11 de diciembre.