¿Iría al Real Madrid?: Lamine Yamal y su viral respuesta con el futuro en el aire

Yamal , que en julio cumpliría la mayoría de edad, ha declarado que “nadie duda” de lo que quiere al Barça y de su deseo de seguir muchos años como azulgrana: “Desde que he debutado, lo he dicho, y creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará”.

Por eso ni se ha planteado escuchar ofertas de otros equipos. “No me llegan, pero si le llegaran a alguien de mi entorno, ni me lo diría. Primero, y sobre todo, porque tengo contrato y luego porque creo que es una cosa inviable que yo me fuera a otro club”, ha asegurado.

Y es que, para el internacional español, “todo es perfecto aquí en Barcelona: el club, la afición, el vestuario, el equipo”. Y “todo” se lo debe al Barça. “Al final, estuve en La Masia desde los doce años y aquí es donde he crecido”.