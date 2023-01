La tajante reacción de Antonela a la canción de Shakira a Piqué

La colombiana Shakira incendió las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada por casi 50 millones de veces en casi 24 horas en medio de una cascada de reacciones.

Bajo el título “BZRP Music Session #53”, la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.