“Cambiaste un Rolex por un Casio”: Escucha la nueva canción de Shakira

Este miércoles, Shakira estrenó la canción Music Sessions #53, junto al productor argentino Bizarrap.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú —A ti te quedé grande— Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh. Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique - Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques - Entendí que no es culpa mía que te critiquen - Yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice parte del tema.

Asimismo, hace varias referencias a que es imposible una reconciliación con el ex futbolista y que ya no se siente culpable por las críticas que recibe tras su polémica separación.

“Me dejaste de vecina a la suegra...Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda...Te creíste que me heriste y me volviste más dura...Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Tiene nombre de persona buena, claramente... No es como suena...Tiene nombre de persona buena, claramente...Es igualita que tú... Cambiaste un Ferrari por un Twingo, Cambiaste un Rolex por un Casio”, canta Shakira en otro fragmento.

La letra de este tema musical ha sido interpretada por sus seguidores como una nueva alusión a la ruptura de Shakira, en junio del año pasado, con el exfutbolista español Gerard Piqué, tras los dos sencillos publicados en 2022 “Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.

LEA: La polémica reacción de Piqué a nueva canción de Shakira

Actualmente el exjugador tiene un romance con la joven Clara Chía Marti, quien trabaja en su empresa Cosmos.

Medios españoles han señalado a la rubia de 23 años como la causante de la separación entre Shakira Piqué.