El propio Mbappé, a través de un mensaje de WhatsApp, comunicó su decisión de no ir al Real Madrid al presidente del equipo blanco Florentino Pérez, que ya había intentado hacerse con los servicios del atacante hace un año, sin fortuna.

“Le comunico que he decidido quedarme en el París Saint Germain. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid el club del que he sido fan desde pequeño”, fueron las palabras de Kylian según el periodista español Josep Pedrerol de ‘El Chiringuito’.