¡Fiesta en el París Saint-Germain! Pese a meses de rumores y especulaciones que le situaban muy cerca del Real Madrid, Kylian Mbappé decidió finalmente renovar con el club de la capital francesa, según avanzaron varios importantes medios especializados de Francia y España.

La prensa especializada de Francia y España coincidía este sábado en sus ediciones en internet. L’Équipe, Marca, Le Parisien-Aujourd’hui en France y RMC destacan en grandes titulares el “sí” de Mbappé al PSG y, por lo tanto, el “no” al Real Madrid.

El acuerdo con el PSG sería por tres años y todavía debe ser firmado.

Tras dicha información, se ha revelado el mensaje de WhatsApp que Mbappé le mandó al presidente Florentino Pérez del Real Madrid en donde le avisó que no jugará con el cuadro blanco.

“Le comunico que he decidido quedarme en el París Saint Germain. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid el club del que he sido fan desde pequeño”, fueron las palabras de Kylian según informa el periodista español Josep Pedrerol de El Chiringuito.

El crack francés le deseó el mejor de los éxitos al equipo blanco: “Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la final de Champions”, indicó.