Kun Agüero realiza parodia de canción de Shakira a Piqué

Ambos trataron de hacer que el video pareciera idéntico al original, cuidando los colores y espacio del lugar. Sin duda, los dos no muestran miedo a lo que diga el exfutbolista Piqué sobre la canción que le dedicó su expareja.

No es la primera vez que el Kun Agüero se mofa del exjugador con el tema, ya que, durante un live en Twitch, el argentino hizo varias referencias de la letra.

“Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, cantó la artista colombiana en el tema que rápidamente se hizo viral.

Con juegos de palabras con los que integra los nombres Piqué y Clara, Shakira dejó en evidencia quiénes son los destinatarios de sus letras.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añadió: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

Actualmente, el video original tiene más de 144 millones de reproducciones y fue tendencia mundial en sus primeros días de estreno.