El emotivo mensaje de Messi a un mes de ser campeón del mundo

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, expresó Messi en sus redes sociales.

La ‘Pulga’ se encuentra en Arabia Saudita para disputar un duelo amistoso ante Cristiano Ronaldo y jugadores del Al Nassr y Al Hilal, pero no se olvidó de festejar el título mundialista.

Por último, agradeció por haber obtenido el único trofeo que le hacía falta a sus vitrinas y que se le había negado en varias ocasiones.

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos”, comentó.

Y finalizó: “Bueno, ya hace un mes que somos... ¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!!!