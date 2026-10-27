Keyrol Figueroa se luce con gol en paliza al Manchester City juvenil

Londres, Inglaterra.

El hondureño Keyrol Figueroa continúa dando pasos en su nueva etapa en el fútbol inglés. El delantero catracho se hizo presente en el marcador durante la contundente victoria 5-0 del Port Vale frente al Manchester City Sub-21, en partido correspondiente al EFL Trophy.

El atacante hondureño celebró su segunda anotación con la camiseta del Port Vale, equipo al que llegó cedido por el Liverpool para la temporada 2026-2027. Su nuevo tanto llega pocos días después de estrenarse como goleador con su actual club.

El pasado martes 20 de octubre, Figueroa había marcado su primer gol en el empate 1-1 frente al Gillingham por la League Two, cuando ingresó en el segundo tiempo y rescató un punto para su equipo.

Ahora, el joven delantero volvió a celebrar en una competición diferente y formó parte de la goleada por el Port Vale, que no tuvo piedad del conjunto juvenil de los 'Citizens'.

El equipo local encaminó el triunfo desde los primeros minutos. Maleace Asamoah abrió el marcador al minuto 4 y Aaron McGowan amplió la ventaja al 10, luego Max Watters anotó el tercer tanto al minuto 30. Cuatro minutos después, Lewis Montsma apareció para firmar el 4-0 antes del descanso.