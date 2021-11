Las palabras de Keylor Navas sobre Alberth Elis en la previa del Costa Rica- Honduras

¿Pudo conversar con Elis sobre el partido del próximo martes? fue la consulta que se le hizo a Navas e inmediatamente el jugador del París Saint Germain no tuvo problemas en responder.

En un principio el cancerbero costarricense no iba a estar para el choque ante la H debido a una lesión en el codo, pero por iniciativa propia la máxima figura de los ticos decidió viajar a San José para intentar ser de la partida ante el combinado catracho.

Por otra parte, el jugador del PSG señaló que está mejor de la lesión del codo, pero no aseguró que pueda estar el martes ante Honduras.

“Todavía me duele, no me siento al 100%, pero yo creo que vamos evolucionando bien. Hablamos con el entrenador para intentar ver si podíamos llegar al 100% al partido y apoyar. Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo”, declaró .

“Tengo que seguir recuperándome aquí. Estos días que me quedé en París fue básicamente para eso, para intentar poder tener la mejor recuperación posible, los mejores tratamientos. Yo creo que el codo ha ido evolucionando bastante bien, tenemos fe de poder llegar al partido, pero no es seguro”, finalizó.

El duelo entre costarricenses y hondureños se disputa este martes 16 de noviembre a partir de las 7:05pm.