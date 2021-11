“La única manera de levantar al equipo era hoy. Perdemos por errores nuestros, no por virtudes de ellos”, así comenzó la rueda de prensa “Bolillo” Gómez tras la dolorosa derrota de 3-2 que sufrió Honduras ante Panamá en el estadio Olímpico.

El colombiano tuvo un amargo debut al frente de la escuadra catracha y señaló que ha sido la peor caída que ha tenido en su etapa como director técnico.

“Era una semana de buen trabajo, hacer dos goles era muy difícil, a Panamá lo teníamos muerto, yo le digo a la afición, en una jugada se perdió. A la afición le digo, vamos a seguir trabajando, se hicieron cosas para soñar, con el 2-1 volvió el espanto, es una de las derrotas más difíciles que he tenido como entrenador”, puntualizó.

Hernán Gómez fue consultado si considera que la H todavía tiene opciones de clasificar al Mundial de Qatar y su respuesta fue contundente.

“Ahora está más difícil que antes, si teníamos un margen de error pequeño, ahora está más difícil que antes, con este partido el trabajo que habíamos hecho para levantar el grupo se nos derrumbó... Se nos derrumbó porque el grupo lo siente, lo siento yo y lo siente la afición, mejor hubiéramos perdido 2-0 de entrada, que ir ganando, ilusionados, ver el equipo práctico, ordenado, todo lo que hicimos en la semana se nos derrumbó hoy, hay que volver a empezar de cero, pero ya el margen está más lejos”, indicó.

Honduras tendrá que darle vuelta a la página ya que el próximo 16 de noviembre se enfrentará a Costa Rica en condición de visita.

“Jugamos el martes, vamos a esforzarnos todos, hacer el máximo esfuerzo, pero el grupo en este momento, vos vas al camerino y eso es un cementerio, una tristeza porque ellos por dentro sentían que las cosas les estaba saliendo, que tenían el partido en las manos, algo estamos pagando, muy triste”, señaló el DT de la H.

Al “Bolillo” se le preguntó por los cambios que hizo ya que Antony Lozano y Bryan Moya fueron reemplazados en la parte de complemento.

“Los cambios no fueron malos, primero, Choco estaba con molestias en la rodilla y Moya tenía un cansancio, por ahí fuimos más sólidos, ahí tenía el balón Panamá, pero no sabía qué hacer con él, no tenía claridad. ¿Qué hizo Panamá para el gol? No elaboró nada para el gol, hasta el minuto 75 no había peligro, los cambios surgieron efectos, pero los errores se pagan caros, un error en la eliminatoria es mortal”, notificó.

Para finalizar, el colombiano notificó que se quedó muy dolido por el 2-3 encajado ante los panameños.

“Como había dicho, era de ganando hoy, era terminar una semana bien trabajada, era terminar con un buen resultado, era importante, ellos trabajaron duro durante la semana, hicieron las cosas alegres, se pusieron 2-0, no ganan y será más duro levantarse, vamos a trabajar para levantarlos. Lo de hoy golpea más que cualquier partido, era de ellos, era de los muchachos, golpea más que el partido ante Jamaica, aquí ibas ganando 2-0, se estaba completando bien la semana y en 15 minutos se te fue todo el trabajo por errores puntuales, a veces uno no lo cree. Estamos sufriendo esa derrota, si ganábamos hoy podíamos dispararnos”, dijo.

Y añadió: “Quedé afectado, triste, el trabajo estaba listo, no me siento bien, los muchachos hicieron todo. Panamá no tenía claridad, no tenía por donde llegar, llevo ocho días aquí, pero me ha golpeado”.