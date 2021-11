Honduras, vencer o morir ante Panamá en el estreno del “Bolillo”

La hoja del papel está en blanco, el Bolillo Gómez y los jugadores de Honduras tienen la oportunidad de escribir una obra majestuosa que se cuente por siglos luego de las desastrosas seis jornadas que tienen a la Bicolor al borde de la eliminación rumbo al Mundial de Catar 2022.

Tienen el respaldo de 9 millones de hondureños para lograr hoy frente a Panamá el comienzo del despertar de la garra catracha. El imponente estadio Olímpico los acuerpa y solo quiere un detalle: ganar.

Desde las 7:05 pm, la Selección de Honduras pondrá en marcha la misión “ave fénix”, salir de las cenizas para volar alto en la eliminatoria.

No hay margen de error, los canaleros no regalarán nada; sin embargo, la capacidad de la garra catracha no se discute cuando todo parece que todo está acabado.