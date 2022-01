Tras anunciarse su salida del Motagua, el mediocampista hondureño Kevin López aprovechó para llegar al entrenamiento del cuadro azul y se despidió de los jugadores y cuerpo técnico del equipo capitalino

“Se me dio este año la oportunidad de salir a un equipo extranjero, espero me vaya bien. Con mi familia tomamos la decisión de este reto, queremos tener nuevos aires, esperamos que nos vaya bien”, comenzó diciendo el jugador catracho en declaraciones que brindó al Fútbol Club Motagua.

“Choloma” López tuvo palabras de agradecimiento para el estratega argentino Diego Vázquez.

“Agradecido con el cuerpo técnico por la confianza que me dio. Entrando Diego al club pidió que subiera al primer equipo. Allí hice mi carrera aquí en Motagua, es un equipo que siempre estará en mi corazón por todo lo que viví, tanto los buenos momentos y los malos. Es enorme el cariño por todo lo que gané, pero el fútbol es así, a veces son de decisiones, hay que cambiar rumbos y esta vez me tocó a mí”, indicó.

Kevin reveló que jugará en el fútbol de Guatemala tras llegar a un acuerdo con el Comunicaciones, equipo que logró el título de la Liga Concacaf tras superar al Motagua.

“Agradecido por esta oportunidad y por la confianza que me brindó el Comunicaciones. Sé al club que voy, un equipo grande de Guatemala. Sé la responsabilidad que conlleva porque estaba en el más grande de Honduras”, puntualizó.

Y añadió: “Voy a un equipo donde se pide cada torneo ser campeón y mantenerse a buen nivel, de mi parte contento por el nuevo reto que tengo. Con ganas de comenzar e ir a representar al país bien, ir a mostrar mi mejor versión en Guatemala e ir a ganar títulos, que es a lo que aspiran”.

Para finalizar, López tuvo palabras de despedida para el Motagua.

”Me voy agradecido con el club, todo lo que gané, fue muy bonito empezar mi carrera en el equipo más grande de Honduras, fue una gran responsabilidad y me ayudó a madurar. Se vale llorar, pero me voy con la alegría de todo lo que gané, pudo haber sido más, pero me voy contento. Me llevo en mi corazón cada recuerdo de cada final, de cada cántico y no se sabe las vueltas de la vida, volvamos a encontrarnos y seguir haciendo historia”, finalizó.