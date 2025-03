Kevin Güity: “Quiero destacar en Olimpia y salir al extranjero”

San Pedro Sula, Honduras.

“Me siento contento por él porque rompió el récord de ser el máximo goleador. Me felicitó por las asistencias que le di. Desde entrenos atrás ya me había dicho que mi oportunidad iba a llegar, que siguiera trabajando”, dijo.

Kevin Güity regresó al Olimpia con el sueño de consolidarse como titular, después de haber estado a préstamo el último año en Real Sociedad y Victoria. Hoy ya suma 50 partidos en Primera División.

“Gané mucha experiencia allí, mi regreso no es algo nuevo, no tuve participación antes, pero significa mucho para mí”, declaró.

Pocos conocían que Kevin Güity es hijo de Carlos ‘Pupa’ Güity, exfutbolista hondureño que jugó en Marathón y Vida, quien el defensor considera como un elemento clave en su vida.

“Tenemos buena relación, él es quien me asesora y siempre me apoya. Él sabe cómo es esto del fútbol, a veces uno quiere tirar la toalla; estos días que había estado sin jugar mentalmente me estaba cayendo, pero he tenido a mis padres que me dan fuerzas”, se sinceró.

El sueño de Kevin Güity es afianzarse como titular en el conjunto merengue porque tiene claro sus sueños.

“Quiero destacar aquí porque mi aspiración es salir al extranjero y estar en la Selección”, sentenció.

Por ahora seguirá entrenando para ganarse la confianza del cuerpo técnico merengue y quedarse con el puesto que hoy es ocupado por Edwin Lobo.