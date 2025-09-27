Kervin Arriaga fue titular: Levante sacó un empate en complicado campo del Getafe

Madrid, España.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga jugó de titular este sábado en el empate que sacó el Levante (1-1) visitando al Getafe en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.

Arriaga había salido con molestias del juego frente al Real Madrid a mitad de semana, pero se recuperó sin problemas y el entrenador del equipo granota Julián Calero lo puso de inicio en el estadio Coliseum de Getafe.

'El Misilito' ha ido en forma ascendente en cuanto a minutos disputados con el Levante desde su debut el pasado 14 de septiembre cuando entró en el 85' en el partido que empataron (2-2) contra el Betis.

Luego jugó 18 minutos en la goleada (0-4) que le metieron al Girona, 25 minutos en la derrota ante Real Madrid (1-4) y este sábado estuvo 61 minutos en la cancha ante el Getafe. Ya son 109 minutos los que suma el catracho con los azulgranas.

El Levante empezó ganando el partido frente al Getafe a los 26 minutos, tras un balón largo que controló Roger Brugué de manera perfecta, se lo cedió a Iván Romero para que la mandara a guardar al fondo de la portería local.

Pero el Getafe lo empató a los 57' en un centro al área pasado al segundo palo para la prolongación de Abdel Abqar y entra con todo Juan Iglesias para anotar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Levante llega a 5 puntos y peligra muy cerca de los puestos del descenso. El equipo de Kervin Arriaga se ubica en el lugar 16, pero podría acabar más abajo al final de la jornada.

El próximo partido del Levante será el sábado 4 de octubre, también de visita, contra el Real Oviedo. Luego se viene el parón de selecciones y Kervin Arriaga seguramente estará con la Selección de Honduras.