Atlético vs Real Madrid: así vivimos la goleada en el derbi de la Liga Española

Madrid, España.

Atlético de Madrid ha remontado el marcador 5-2 contra el Real Madrid en un partidazo en el Estadio Metropolitano, en el derbi madrileño correspondiente por la jornada 7 de la Liga Española 2025-2026. Los colchoneros empezaron mucho mejor el derbi madrileño y golpearon a los 14 minutos tras un centro de Giuliano Simeone y que cabeceó en el área Robin Le Normand para superar a Thibaut Courtois, desatando la locura en las gradas. La pasaba muy mal el Real Madrid, pero cuando peor estaba, apareció Arda Güler en el 25' con un exquisito pase para dejar solo a Kylian Mbappé que se va en carrera, entra al área y fusila a Jan Oblak con un derechazo.

EL MINUTO A MINUTO DEL DERBI

Mejoró el Real Madrid y remontó en el minuto 36 con gol de Arda Güler. Recibió Vinicius a un costado, eludió marcas, puso el centro para le llegada del turco que la empujó de primeras al fondo del arco rojiblanco. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En el tiempo añadido del primer tiempo, centro perfecto de Koke al área y tremendo cabezazo de Alexander Sorloth para poner la pelota en las mallas y emparejar los cartones. En los primeros minutos de la segunda parte, el árbitro Javier Alberola Rojas pitó un polémico penal a favor del Atlético luego de que Güler levantara demasiado el balón, el cual despejó, pero su pie impactó en el rostro de Nico González. No entró el VAR y el árbitro mantuvo su decisión. Julián Álvarez ejecutó el penal con un impecable lanzamiento de derecha en el 51' para la voltereta de los de Simeone. El delantero argentino volvió a golpear al Real Madrid con un golazo de tiro libre, imposible para Courtois, y amplió la ventaja 4-2 en el minuto 63. Antoine Griezmann entró en los últimos minutos y selló la paliza del Atlético con el 5-2.

--LAS ALINEACIONES TITULARES: