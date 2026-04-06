Futbolista del Juticalpa sufrió espeluznante lesión: Compañeros lo vieron y lloraron

San Pedro Sula, Honduras.

Transcurría el minuto 72 en el estadio Morazán cuando Silva chocó con el habilidoso delantero Exon Arzú en el centro del campo, intentando frenarlo, y su pie quedó enganchado en el césped, provocando un impacto inmediato que lo dejó incapacitado.

El experimentado defensor uruguayo Fabricio Silva, del Juticalpa FC, sufrió una espeluznante lesión durante el duelo ante Real España, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El jugador solicitó asistencia médica de inmediato, mientras que sus compañeros y los futbolistas de la “Máquina” quedaron visiblemente impactados al presenciar la situación. Silva recibió atención en el terreno de juego durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla, con lágrimas en los ojos producto del intenso dolor.

Aunque aún falta la confirmación oficial del club, se reporta que el defensor uruguayo habría sufrido fractura de tibia y peroné, lo que lo mantendría fuera de las canchas durante varios meses, despidiéndose así del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Cabe señalar que Silva es de los jugadores titulares en el equipo canechero, por lo que es una pésima noticia para ellos.