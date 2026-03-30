Juticalpa se olvida de Humberto Rivera y ya tiene nuevo DT: ¡Vuelve a Honduras!

Juticalpa, Honduras.

Se trata del argentino Mauro de Giobbi, un viejo conocido por el departamento de Olancho. El estratega de 38 años fue preparador físico y entrenador de los Potros en 2023. Luego tuvo un paso por clubes en El Salvador y Guatemala.

Juticalpa se olvida de Humberto Rivera y ya tiene nuevo técnico para los que resta del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras donde tiene la misión es alejarse de los puestos del descenso y tratar de meter al club a la liguilla.

Ahora tomará un reto que se visualiza sumamente complejo porque el cuadro canechero es último en el vigente torneo con 10 unidades y en la acumulada es noveno con solo nueve puntos más que el último lugar, CD Choloma.

El objetivo de Mauro Nicolás es meter al equipo a la fiesta grande de la Liga Nacional y desde esa premisa se le extenderá el contrato por un año más. El estratega no está perdiendo tiempo y desde el jueves de la semana pasada comenzó los trabajos con el club.

Su estreno sería el jueves en la fecha 15 ante el Génesis PN en la complicada cancha del Roberto Suazo Córdova. Su estreno aún está en duda porque aún el Juticalpa debe llegar a un acuerdo económico con su ex entrenador, Beto Rivera, quien no ha firmado el finiquito para desvincularse totalmente de la institución que así De Giobbi sea habilitado para ponerse en función.