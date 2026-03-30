Agustín Mulet explica la pelea en EEUU: “Tendríamos que ser un ejemplo”

Olimpia, Real España y Marathón regresaron juntos luego de sus partidos de exhibición en Estados Unidos y ahora se ponen en modo Liga Nacional. Uno de los más esperados por la prensa deportiva era el argentino Agustín Mulet luego de la pelea que tuvo ante jugadores del Motagua. El mediocampista de los albos luego de la calentura cayó en razón y expresó que la actitud que tuvieron en New Orleans no fue la idónea porque muchos niños los ven como ejemplo. Mulet expresó que a pesar de todo no tiene rencor con ningún jugador de los azules y que se vienen muchos clásicos por delante donde se verán las caras.

El 32 de los merengues recordó lo complicado que fue su adaptación en el equipo y evidenció la presión tienen dentro de la institución por salir campeones cada campeonato.

-ENTREVISTA DE AGUSTÍN MULET-

¿Qué nos puedes contar sobre el incidente con Ricky Zapata? Son cosas que no tendrían que pasar en el fútbol, tendríamos que ser un ejemplo para los más chicos, pero bueno, son cosas que quedaron ahí.

¿Cómo jugador de Olimpia te costó acoplarte? Los primeros meses fueron difíciles porque yo llegué sin ritmo, pero ya hace rato que me siento bien en el club. Hay que seguir así. ¿Cómo se vive la intensidad de un clásico seguido? En el torneo tenemos que hacer las cosas bien. Primero hay otros partidos que tenemos que sacar adelante y después, cuando llegue el clásico, tendremos que poner lo mejor nuestro. ¿No hay rencor con jugadores de Motagua por lo sucedido? Nada, no pasa nada, queda ahí. ¿Es cosa del fútbol, cosa de un clásico? Sí, se vive y se juega así. Olimpia demanda presión a la hora de ganar títulos y partidos, ¿cómo lo manejan? Sí, siempre. Nosotros fuimos el último campeón y el otro día ya nos estaban pidiendo la próxima copa. Se viene el FVS a la Liga Nacional, ¿cómo lo van a aprovechar como jugadores? No, bueno, es una herramienta que va a servir mucho para nuestro fútbol, así que hay que aprovecharlo al máximo.