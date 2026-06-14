Juridia Macías, primer lugar de los 5K femenino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

La hondureña Juridia Yamileth Macías escribió su nombre en la histórica 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade al ganar el primer lugar de los 5 kilómetros en la categoría femenino en la importante competencia de la región.

La catracha originaria de Siguatepeque, representante de la Academia Nacional de Policía, Clase I de segundo año de Policía, ANAPO, lideró la contienda en el recorrido más corto de la competencia y superó a miles de corredoras que lucharon por quedarse en la cima del podio en San Pedro Sula.

Juridia Macías superó a sus rivales y ganó el primer puesto con un tiempo de 20 minutos con 55 segundos. La corredora, con dorsal 13006, tuvo un ritmo de 03:58 /km.