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Juridia Macías, primer lugar de los 5K femenino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

La corredora alcanzó la cima en su categoría en la histórica edición de oro de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.

Juridia Macías, primer lugar de los 5K femenino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

Juridia Yamileth Macías conquistó el primer lugar de los 5 kilómetros en la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.

 Foto OPSA: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

La hondureña Juridia Yamileth Macías escribió su nombre en la histórica 50 edición de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade al ganar el primer lugar de los 5 kilómetros en la categoría femenino en la importante competencia de la región.

La catracha originaria de Siguatepeque, representante de la Academia Nacional de Policía, Clase I de segundo año de Policía, ANAPO, lideró la contienda en el recorrido más corto de la competencia y superó a miles de corredoras que lucharon por quedarse en la cima del podio en San Pedro Sula.

Juridia Macías superó a sus rivales y ganó el primer puesto con un tiempo de 20 minutos con 55 segundos. La corredora, con dorsal 13006, tuvo un ritmo de 03:58 /km.

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En el segundo lugar quedó Lidia López Pablo de Guatemala, quien este año bajo a 5K (anteriormente corrió en 21K) con un tiempo de 21:17 y un ritmo de 04:02/km. Y el tercer lugar lo ocupó Suani Carolina Sánchez con un tiempo de 21:55 y un ritmo de 04:19/km.

Los tiempos de las corredoras que se colocaron en el podio de la edición 50 de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.

Los tiempos de las corredoras que se colocaron en el podio de la edición 50 de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade.

La Media Maratón LA PRENSA-Gatorade vivió este domingo una madrugada llena de emociones y los atletas dejaron su huella en la edición de oro. Son 50 años compartiendo y conquistando las calles de San Pedro Sula.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue su certificación internacional, un reconocimiento que ha convertido a la prueba en una oportunidad ideal para corredores que buscan registrar tiempos oficiales de cara a importantes competencias mundiales, incluido el Campeonato Mundial de Atletismo.

La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

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Redacción La Prensa
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