Jenifer Yos gana los 21 km femenino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula.

Yos Ajuchan (corredora 2381) se alzó con el primer lugar este año tras quedar en segunda posición en la edición 2025.

La guatemalteca Yoselyne Jenifer Yos Ajuchán (25) conquistó el primer lugar en los 21 kilómetros de la carrera categoría femenino de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.

Ese día se festejó medio siglo del evento de atletismo más grande del país, que año con año rompe todos los esquemas. La participación ascendió a más de 13,000 corredores que se dieron cita en San Pedro Sula a las 5:00 a. m.

Cabe mencionar que esta edición de la Maratón cuenta con certificación internacional, lo cual muchos corredores internacionales vinieron a buscar marcas de cara al Mundial de Atletismo que se celebrará en Japón en el mes de septiembre. Además, los mejores atletas nacionales en 21 km, masculino y femenino pasan a régimen de Selección Nacional.

Este año, los corredores vivieron múltiples sorpresas, además de los atractivos premios para los ganadores en esta “edición de oro”. Las medallas serán piezas únicas y coleccionables, y la camiseta oficial quedó como un símbolo histórico de esta celebración.

La presencia de atletas provenientes de diferentes países de América y Europa confirma que la carrera ha trascendido fronteras y se ha convertido en una cita obligada para miles de corredores que buscan vivir la experiencia de una de las pruebas más emblemáticas de Centroamérica.

Entre las naciones participantes figuraron Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, demostrando la fortaleza del evento en todo el continente americano.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de esta edición especial fue la presencia europea. Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos estarán representados en las calles sampedranas, aportando un sello internacional que realza aún más el prestigio de la competencia.

Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.