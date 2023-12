Directivo del Motagua: “Si tuviéramos miedo al Olimpia mejor no participamos”

Es un logro que hay que darle méritos a los jugadores, haber tenido tres técnicos en una temporada no es usual en un término de tres o cuatro meses, eso es Motagua , en donde todos los jugadores tienen la capacidad para poder encarar este tipo de presión y de partidos. Motagua acostumbra a estar en estas instancias, no es una sorpresa, pero sí un trabajo para felicitar a los jugadores.

La salida de César Vigevani fue meramente por situaciones deportivas, ¿o hubo algo extrafutbolístico?

No mirábamos contundencia en el equipo, hay coaas internas que son pequeñas situaciones que no mirábamos que César pudiera corregir, entonces más que todo era eso. No se miraba una base sólida y se tomó la decisión de traer a Diego.

Ahora se viene Olimpia buscando tricampeonato y título invicto, ¿qué tan difícil se la pondrá Motagua que tiene nueve partidos sin conocer la victoria ante ellos?

Olimpia es un gran equipo, por eso está invicto, es el favorito para esta serie, tiene jugadores que están marcando la diferencia en este torneo, no sé cuántos partidos tendrá invicto desde el torneo pasado, pero Motagua ya ha llegado en estas mismas circunstancias y tendremos que remar contra la corriente.

Lo que queremos es que sean dos partidos limpios, que se dediquen a jugar y pedirle a los árbitros que sean contundentes, no queremos errores garrafales como los que tuvo Selvin Brown el sábado. Ojalá que sea una final limpia y poder ofrecerle a los aficionados una bonita serie.

A veces los árbitros quieren ser protagonistas y no dejar a los futbolistas, ¿a nivel dirigencial qué se habló después del trabajo de Brown?

Yo no siento que los árbitros quieran ser protagonistas, eso no es así, todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, lo que necesitamos es que trabajen, hay formas de poder contrarrestar esos errores, ya la Comisión de Arbitraje tiene que nombrar a sus mejores árbitros, no podés darle un premio a un árbitro como Selvin Brown que cometió esos errores, él tiene que reflexionar y trabajar para que no los siga cometiendo o y darle la oportunidad a los que mejor han pitado en el torneo.