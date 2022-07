Julio César de León se resiste al retiro y a sus casi 43 años tiene nuevo equipo. El Rambo es uno de los protagonistas del mercado de fichajes en Honduras y sorprendió tras ser anunciado como nuevo jugador del Atlético Júnior.

El veterano mediocampista ya había explicado anteriormente que quería seguir jugando por al menos un año más, pese a que su situación con el San Juan se vio afectada por diferencias con el entrenador José Alvarado, quien no lo tomaba en cuenta.

‘‘Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, por eso no estamos contando con él’’, decía Alvarado antes de ser destituido de su cargo por la polémica que atravesaba con el futbolista.

Ver: Lo que platicó Rambo con Keylor Navas

Tras seis meses jugando para el equipo de Quimistán, Rambo decidió cambiar de aires, aunque seguirá ligado en la Segunda División.

“¿Quieren un diez con talento? Pues les traemos al mejor. Reggina, Fiorentina, Genoa, Parma, Torino y se suma el mimado del Olomán a la brillante carrera de Julio César de León, el Rambo de la gente, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol hondureño se convierte en un nuevo guerrero del Olomán”, publicó el Atlético Júnior sobre su refuerzo de lujo.

De esta manera, Rambo suma su vigésimo cuarto equipo de su carrera profesional, desde que debutó con Platense en 1996 para luego pasar por Uruguay, México, Italia, China, Guatemala y El Salvador.