Julián Martínez es presentado por el Alverca FC: dorsal que usará en el club de Vinicius

PORTUGAL.

Tal y como lo adelantó, diario LA PRENSA cumple con otra EXCLUSIVA y vio como el Alverca FC presentó este miércoles 13 de agosto de forma oficial a Julián Martínez. El joven defensor honudreño de 21 años ya porta sus nuevos colores tras dejar Olimpia; su nuevo club lo anunció con un bonito video para su nueva etapa. "El defensa de 21 años, originario de Honduras, llega procedente del CD Olimpia, club que lo formó y una de las principales instituciones deportivas del país. Julián Martínez destaca por su velocidad y habilidad técnica al momento de pasar el balón, así como su versatilidad en el mediocampo defensivo. En su joven carrera, ya ha ganado cuatro títulos de la Primera División de Honduras", dice el comunicado.

Julián Martínez va a jugar en Portugal en el equipo donde Vinicius Junior, futbolista y una de las figuras del Real Madrid, dueño del 80% de las acciones. De igual forma, el defensor dejó su primer mensaje al club: "Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El FC Alverca está entrando en una era histórica. Es un honor representar este símbolo". El ahora ex jugador de Olimpia portará la camisa número 3, dejando atrás el 16 que usó en el equipo Albo donde ganó cuatro títulos. Pasó de ser uno de los más destacados en la Copa Oro 2025 y ahora cumple uno de sus sueños, ser legionario catracho. El debut de Julián Martínez se puede dar el próximo domingo a las 11:00 de la maña cuando Alverca FC enfrente a Sporting Braga, uno de los más grandes de Portugal. Eso sí, Martínez debe esperar el pase internacional para jugar, pero todo indica que el club está haciendo gestiones para tenerlo lo más pronto posible.

