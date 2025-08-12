Vuelve al Motagua, Olimpia con fichaje y otra salida, gringo viene a Honduras

Estos son los fichajes y rumores que se han dado en el fútbol hondureño en las últimas horas.
Ronald Gómez - El habilidoso mediocampista de 19 años llega como flamante refuerzo del Deportes Savio en la segunda división de Honduras. "Nona" tuvo una destacada participación en el Atlético Sanjuaneño, misma que desencadenó su llegada a los "Toros Rojos".
El lateral colombiano Óscar Quiñonez fue anunciado como fichaje del Club Cuervos de la Liga de Ascenso.
El español Javier López fue anunciado como nuevo Director Técnico del Motagua.
Diego Vázquez reveló lo que pasará con él tras ser despedido en Motagua: "Obviamente que voy a seguir viendo fútbol. De hecho, no se para nunca analizando equipos, rivales, tratando de aprender. El tiempo del aprendizaje no se termina nunca. Así que seguir en el fútbol, lógicamente", dijo.
El entrenador costarricense Hernán Medford fue anunciado como nuevo estratega del Herediano de Costa Rica, va a dirigir al hondureño Getsel Montes.
Draven Scott. - Deportivos Cuervos de la Liga de Ascenso de Honduras anunció el fichaje del portero estadounidense, quien llega como uno de las grandes figuras de la liga de plata catracha.
Rigoberto Rivas: El jugador hondureño podría salir del Kocaelispor de Turquía ya que ha tenido bastantes lesiones desde que llegó a la institución y cuenta con un alto salario.
El técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, habló sobre los rumores que vinculan a Vega con los Albos: "Con respecto al jugador que me nombra (Vega) no tengo información. Seguramente la idea es poder es completar el plantel con algún otro jugador", sentenció.
Eduardo Espinel reveló fichajes para el Olimpia: " el cupo de extranjero se va a usar en otro lugar. Además, se está trabajando sobre la posibilidad de traer a otro jugador más, no solamente porque necesitamos, sino para completar un país que se está quedando corto", dijo.
El Club Deportivo Olimpia anunció el adiós del defensor Julián Martínez.
El defensor hondureño Julián Martínez es nuevo jugador del Alverca FC de la primera división de Portugal.
El defensor Luis Vega se presentó finalmente a los entrenamientos del Motagua y todo indica de que estaría por renovar contrato. El zaguero era vinculado al Olimpia.
Pedro Atala, presidente vitalicio del Motagua, habló sobre la opción de fichar a Rubilio: “Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad ", dijo.
Jeffry Ramos: El defensor hondureño de la Real Sociedad estaría fichando por Motagua.. El joven destacó la pasada temporada pese al descenso de los tocoeños.
Alberth Elis no es más parte de Club Olimpia Deportivo. El delantero ya dejó de entrenar con el campeón y será nuevo legionario hondureño ya que jugará en el fútbol de Portugal.
Valerio Marinacci - El defensor zurdo ítalo-hondureño tiene nuevo equipo en el fútbol de Italia. Estampó su firma por un año con el Enna Calcio de la cuarta división .