Vuelve al Motagua, Olimpia con fichaje y otra salida, gringo viene a Honduras

Pedro Atala, presidente vitalicio del Motagua, habló sobre la opción de fichar a Rubilio: “Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad ", dijo.