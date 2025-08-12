Luis Palma dice adiós al sueño de Champions League

Serbia.

En el juego de este día, Luis Palma como en el primer encuentro, fue incluido en el 11 titular del Lech Poznan en el juego realizado en el majestuoso e histórico Rajko Mitic Stadium.

El conjunto de Polonia llegó a Serbia para disputar el juego de vuelta de la tercera ronda de la Liga de Campeones de Europa , empataron 1-1, pero por el 3-1 de la ida se esfumó la ilusión de jugar la competición más importante del Viejo Continente.

El sueño para Luis Palma de jugar la fase de grupos de la UEFA Champions League llegó a su fin este martes junto a su equipo Lech Poznan .

"El Bicho" estuvo participativo en el juego, inclusive en la primera parte en el inicio del partido estuvo a punto de marcar un golazo de tiro libre, sin embargo, para su mala fortuna el remate fue desviado de forma brillante por el portero local.

En la parte de complemento, el jugador ceibeño intentó generar peligro al arco contrario, pero le fue imposible de poder marcar la diferencia.

A los 79 minutos, Palma fue sustituido y le dejó el puesto a su compañero Kornel Lisman. Es de resaltar que fue el quinto juego del seleccionado hondureño con su equipo polaco.

El gol del Estrella Roja fue obra del senegalés Cherif Ndiaye y por el cuadro del catracho lo marcó en el tramo final por el artillero sueco Mikael Ishak .

De esta manera, Lech Poznan y el delantero hondureño ya no podrán jugar la UEFA Champions League, aunque está la opción de jugar Europa League.

El equipo de Polonia se estará enfrenando en una ronda de play-off contra el complicado Genk de Bélgica para buscar el boleto a la fase de liga de Europa League.

Cabe resaltar que dicho torneo es la segunda competición de clubes más prestigiosa de Europa.

Por la Liga de Bélgica, el Lech Poznan y Luis Palma jugarán este sábado 16 de agosto contra el Korona Kielce en juego que comenzará a partir de las 12:15PM.