Julián Álvarez toma impactante decisión: en Barcelona están al tanto

Madrid, España.

El delantero argentino Julián Álvarez acudió este martes a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda, donde completó una sesión de trabajo individual junto al preparador físico Luis Piñedo, primero sobre el césped y después en el gimnasio, dentro del plan de incorporación progresiva al equipo previsto por el club tras sus vacaciones. El atacante trabajó en solitario en una jornada en la que la primera plantilla rojiblanca disfruta de descanso después de regresar el lunes de la gira por Corea del Sur. El argentino está citado esta tarde, junto al resto de internacionales mundialistas que se han incorporado más tarde, para realizar una sesión específica al margen del grupo.

Antes de la llegada de Julián Álvarez, se ejercitaron en Majadahonda Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sorloth y Juan Musso, mientras que el grueso de la plantilla no tuvo entrenamiento este martes y volverá al trabajo este miércoles. El lunes, en su primer día tras las vacaciones, la 'Araña' pasó las pruebas médicas y de esfuerzo en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria junto a Baena y Llorente, pero no acudió posteriormente a la Ciudad Deportiva. Su regreso a la disciplina rojiblanca se está produciendo de forma escalonada, de acuerdo con el plan diseñado por el club para los futbolistas que se incorporan más tarde después de su participación en el Mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Está previsto que este miércoles la plantilla vuelva al trabajo y que los internacionales que se han reincorporado progresivamente se integren en la dinámica del equipo, por lo que será entonces cuando Álvarez pueda coincidir de nuevo con sus compañeros y con el técnico Diego Simeone.