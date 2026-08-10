Julián Álvarez explota: Toma sorprendente decisión y se conoce su futuro

Madrid, España.

Julián Álvarez terminó sus vacaciones y este lunes 10 de agosto se reincorporó a los trabajos de pretemporada del Atlético de Madrid, poniéndose nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico. Sin embargo, su regreso no significa que el atacante tenga decidido continuar en el conjunto madrileño durante la próxima campaña.

Nueva novela surge alrededor del futuro de Julián Álvarez de cara a la próxima temporada. El delantero argentino ha regresado a los trabajos con el Atlético de Madrid, pero su futuro como jugador colchonero vuelve a estar en el centro de la escena debido al fuerte malestar que existiría entre el futbolista y la entidad rojiblanca.

La situación ha tomado un nuevo giro en las últimas horas. Según diversos medios españoles, el argentino no quiere seguir como jugador del Atlético de Madrid y estaría cada vez más convencido de que su futuro debe estar lejos del Metropolitano.

El principal motivo del malestar tendría que ver con una reunión que, de acuerdo con la información publicada en España, estaba prevista para intentar aclarar la situación del futbolista. Julián Álvarez estaría muy molesto y furioso con el Atlético después de que esa reunión no se produjera, pese a que, según su entorno, existía el compromiso de mantener ese encuentro.

El delantero considera que la situación debía ser abordada de frente y que era necesario sentarse a conversar para encontrar una solución. Sin embargo, el hecho de que esa conversación no se haya producido habría provocado un importante enfado en el futbolista, que ahora estaría dispuesto a hacer todo lo posible para cambiar de equipo.

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Según pudo saber Mundo Deportivo, Julián Álvarez considera que su entrenador no habría tenido la valentía suficiente para afrontar el problema y hablar directamente con él, especialmente teniendo conocimiento de que el argentino tenía la intención de reunirse para intentar desatascar su situación.

El escenario vuelve a colocar al FC Barcelona como uno de los grandes protagonistas de esta historia. De acuerdo con diversos medios españoles, Julián Álvarez desea formar parte del conjunto azulgrana y estaría dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir una salida del Atlético y poder vestir la camiseta del Barça.

El interés del delantero por el Barcelona no sería nuevo, pero la situación habría tomado una dimensión diferente después de los últimos acontecimientos. El futbolista habría dejado clara su postura y su deseo de buscar una alternativa que le permita afrontar la próxima temporada en otro proyecto.

Mientras tanto, Julián ya se encuentra nuevamente trabajando con el Atlético de Madrid después de sus vacaciones. El argentino deberá continuar con la preparación del equipo mientras su futuro sigue generando incertidumbre y alimentando una novela que podría tener nuevos capítulos en los próximos días.

La gran incógnita ahora es qué ocurrirá entre Julián Álvarez y el Atlético. El jugador tendría tomada una decisión sobre lo que quiere para su futuro y el Barcelona aparece como el destino que más le seduce, pero cualquier operación dependerá también de la postura del club madrileño y de las condiciones que se establezcan para una eventual salida.