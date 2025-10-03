Jugadores del CD Choloma protestan por falta de salario: dos meses sin pago

El Club Deportivo Choloma atraviesa una fuerte crisis institucional y económica en la Liga Nacional de Honduras. Los futbolistas del plantel han denunciado que llevan ya dos meses sin recibir sus salarios, situación que ha generado tensión interna y que amenaza con afectar directamente el desempeño deportivo del equipo en el campeonato.

Ante la falta de soluciones por parte de la directiva, los jugadores han decidido tomar una medida de presión. A partir del lunes 5 de octubre, el plantel se presentará únicamente a la hora establecida en el contrato para cumplir formalmente con su obligación laboral, pero no realizarán entrenamiento en el terreno de juego, buscando encontrar respuesta a sus exigencias salariales.

La crisis se agrava debido a la falta de claridad en el mando administrativo del club. Actualmente, el CD Choloma cuenta con tres presidentes en funciones, lo que ha generado confusión y un vacío de autoridad. Según trascendió, ninguno de los tres dirigentes ha regresado a los entrenamientos ni ha sostenido reuniones formales con el grupo de futbolistas para resolver la situación.