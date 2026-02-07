Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ya dieron inicio; ¿Honduras ha participado?

San Pedro Sula, Honduras.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes 6 de febrero por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia. "Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Mattarella desde el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura. A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos. Dichos pebeteros, que presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes, fueron encendidos por los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos, en el Arco de la Paz de Milán; y por la también esquiadora Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, en la Plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

¿HONDURAS HA PARTICIPADO EN ALGUNA EDICIÓN?