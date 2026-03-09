  1. Inicio
Obregón anota histórico gol en Estados Unidos y revela: "Estoy en mi prime"

El legionario anotó un especial e histórico gol con su equipo en Estados Unidos.

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 16:13 -
  • Eduardo Solano
Juan Carlos Obregón marcó el pasado fin de semana en Estados Unidos.
Estados Unidos.

El delantero hondureño Juan Carlos Obregón vivió un fin de semana especial en el fútbol de Estados Unidos. El atacante marcó el primer gol en la historia del Brooklyn FC, dándole la victoria 1-0 sobre Indy Eleven en la USL Championship, la segunda división del balompié estadounidense.

El atacante, nacido en Nueva York de padres hondureños, celebró con emoción un tanto que ya quedó grabado en la historia del nuevo club. “Primeramente darle gracias a Dios, estoy contento y también por meter el primer gol en la historia”, expresó Obregón tras el partido.

El futbolista de 28 años destacó que el momento fue aún más especial porque lo vivió frente a su familia, en la ciudad donde nació y creció. “Ya se está volviendo costumbre. Para mí significa todo, aquí nací y crecí, meter el primer gol de la historia y ojalá que sea el primero de muchos”, afirmó el delantero catracho.

VIVE SU MEJOR MOMENTO

Obregón también aseguró que atraviesa una etapa de gran confianza en su carrera. Sus recientes anotaciones lo mantienen motivado y convencido de que puede seguir creciendo como goleador. “Me llena de confianza, me motiva. Estoy en mi prime”, comentó.

El atacante considera que su capacidad goleadora podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de Honduras, ahora bajo la dirección del técnico español José Francisco Molina.

“Conozco su trayectoria como jugador, es histórico en España. Ojalá Dios me pueda tomar en cuenta, siento que puedo aportarle mucho a la Selección y siento que puedo ser un delantero titular. Aún no he tenido comunicación con él, pero si existe la posibilidad estaré preparado”, expresó.

Obregón en su festejo tras anotar el primer gol de Brooklyn FC.

SUEÑA CON VOLVER A LA SELECCIÓN DE HONDURAS

El atacante también confía en que su rendimiento goleador pueda meterlo en el nuevo proceso de la Bicolor. “Meter goles es lo más difícil y es lo que hago. Me he destacado así en los últimos años. Tengo confianza y espero aportar esos goles en la Selección”, afirmó.

Obregón también se refirió al amistoso que Honduras disputará el próximo 31 de marzo ante Selección de Perú en Leganés, España, un partido que podría marcar el inicio de la nueva etapa del combinado nacional.

“Sí, siempre me veo ahí, pero al final no depende de mí. Solo me toca prepararme. Para mí es un gran orgullo estar con la H en el pecho”, concluyó el delantero hondureño.

Redacción web
Eduardo Solano

