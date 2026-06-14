Juan Ángel Orellana vuelve a conquistar en Retos Especiales en Maratón LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.

Los límites los definimos nosotros y así lo demostraron estos atletas cinco estrellas que conquistaron la categoría Retos Especiales en la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade en su edición número 50 este domingo 14 de junio.

El hondureño Juan Ángel Orellana volvió a colgarse la medalla del primer lugar en la competencia. Originario de Intibucá y a sus 41 años sigue demostrando su capacidad: no se perdió de la fiesta deportiva y otra vez, se quedó con la anhelada presea, tal y como lo hizo en 2025.

Orellana obtuvo el primer puesto con un tiempo de 30:08 con un ritmo de 5:05/km. En el segundo puesto quedó Hudson Joel Pita López (30:31 - Ritmo 05:48 /km) y en tercero Jeffrey Mejía (31:05 - Ritmo 05:54 /km)