Juan Ángel Orellana vuelve a conquistar en Retos Especiales en Maratón LA PRENSA

Los límites los definimos nosotros y así lo demostraron estos atletas cinco estrellas que conquistaron la categoría Retos Especiales en la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade en su edición número 50 este domingo 14 de junio.
El hondureño Juan Ángel Orellana volvió a colgarse la medalla del primer lugar en la competencia. Originario de Intibucá y a sus 41 años sigue demostrando su capacidad: no se perdió de la fiesta deportiva y otra vez, se quedó con la anhelada presea, tal y como lo hizo en 2025.
Orellana obtuvo el primer puesto con un tiempo de 30:08 con un ritmo de 5:05/km. En el segundo puesto quedó Hudson Joel Pita López (30:31 - Ritmo 05:48 /km) y en tercero Jeffrey Mejía (31:05 - Ritmo 05:54 /km)
Otros de los ganadores en las distintas categorías fueron Moisés Velásquez (Retos Especiales Visual Masculino), Keisy Girón (Retos Especiales Visual Femenino), Fernando Zúniga (Retos Especiales Intelectual Masculino), Jenifer Mejía Moreno (Intelecual Femenino).
Todos ellos escribieron su nombre en la histórica edición 50 de la Media Maratón de LA PRENSA-Gatorade. San Pedro Sula fue sede, como ya es tradición, de uno de los grandes eventos deportivos que ha llegado para quedarse en el país.
La Maratón es posible gracias al patrocinio de los siguientes bastiones: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial y Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman y Economascostas, Kotex, Finlay - Diclocarminativo y Altran, Elektra e Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts y Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.
Retos Especiales Físico Masculino:
Primer lugar: Juan Ángel Orellana (30:08 - Ritmo 5:43/km)
Segundo: Hudson Joel López (30:31 - Ritmo 05:48 / km)
Tercero: Jeffrey Mejía (31:05 - Ritmo 05:54 /km)
Retos Especiales Visual Masculino
Primer lugar: Moisés Velásquez (21: 36 - Ritmo 04:06/km)
Segundo: Anner Obed Gómez (27:30 -Ritmo 05:13 /km)
Tercer: Obed Maradiaga (27:35 - Ritmo 05:14 /km)
Retos Especiales Visual Femenino
Primer lugar: Keisy Girón (33:06 - Ritmo 06:17/km)
Segundo: Milagros Lobo (33:21 - Ritmo 06:20/km)
Tercero: Gleidi Figueroa Corea (42:25 - Ritmo 08:03 /km
Retos Especiales Intelectual Masculino
Primer lugar: Fernando Zúniga (33:30 - Ritmo 06:22 /km)
Segundo: Ower Ovando Chávez (36:14 - Ritmo 06:53/km)
Tercero: Deiviz Cárcamo (37:24 - Ritmo 07:06/km)
Retos Especiales Intelecual Femenino
Primer lugar: Jenifer Mejía Moreno (43:26 - Ritmo 08:15/km)
Segundo: Camila Vásquez Rodríguez (46:54 - Ritmo 08:55/km)
Tercero: Dayana Hernández Cruz (53:42 - Ritmo 10:12/km)