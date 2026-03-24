¿Le hicieron la cama? José Humberto Rivera cuenta su salida del Juticalpa

Olancho, Honduras.

“Me llamaron por teléfono y yo les dije: ‘No hay problema’. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior”, expresó Humberto Rivera .

El estratega de 60 años interrumpió los últimos minutos de las clases universitarias para atender a Diario LA PRENSA expresar sus sentimientos luego que le hayan manifestado que no seguía por una llamada telefónica.

José Humberto Rivera es el primer técnico destituido en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras luego de que los resultados no fueran los esperados en el Juticalpa y lo deja siendo último con 10 unidades, pero la salida no fue nada amistosa como normalmente se da.

Rivera también se refirió a las complicaciones que tuvo para dirigir en este último periodo al Juticalpa , donde en pleno campeonato Apertura el preparador de portero se fue y los arqueos del club entrenaban por ellos mismos. Por último, respondió si tenía mala relación con algunos futbolistas y que le pondrá pausa al tema futbolístico mientras resuelve el tema de su jubilación como docente.

Profe, ¿qué tal? ¿Cómo toma su salida del Juticalpa?

Estamos tranquilos. No fue un mutuo acuerdo, ellos tomaron la decisión. El gerente el día de ayer por la noche me llamó cuando ya estaba descansando en casa, que la junta directiva había tomado la decisión de que no continuaba como entrenador. Entonces no es un acuerdo, sino que fue una decisión externa.

¿Lo sorprendió a usted, profe?

Por una parte sí y por otra no, porque yo estaba consciente de que no se estaban dando los resultados. Ellos habían dicho que yo iba a terminar el campeonato, pero es parte del fútbol. Cuando no se dan resultados, lo lógico es separar a la persona que está en la cabeza. Siento que tal vez se apresuraron, pero son situaciones que se dan. El equipo no venía jugando como queríamos, pero son bajones que a veces pasan y en este caso le tocó al Juticalpa FC.

¿Siente que la decisión no se tomó con la seriedad adecuada?

Sí, la junta directiva tomó la decisión no de la mejor manera, porque fue por una llamada telefónica y eso no es algo correcto.

O sea, ¿solo lo llamaron para decirle que no seguía?

Sí, solo me llamaron por teléfono para avisarme que no seguía y yo les dije: “No hay problema”. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior.

¿Los resultados también se deben a esos temas económicos en el club?

No sé exactamente la situación de los jugadores porque hay temas administrativos en los que nunca me gustó meterme. Yo preguntaba cómo estaban los salarios, me decían que estaban al día, pero algunos jugadores decían que no era cierto. Eso sí perjudica, porque todo trabajador necesita su salario para sostener a su familia. No sé si influyó mucho, pero el que venga va a tener dificultades porque hay muchas situaciones internas que están pasando.

¿Usted exigió que le cumplan con lo económico?

Sí, yo les dije que tienen que cancelarme a partir del jueves, de lo contrario no voy a firmar finiquito. Ellos lo tienen claro, porque tomaron la decisión de la manera en que lo hicieron es porque tienen fondos económicos para cancelarme.

¿Cree que su salida se debe a la conferencia donde dijo “damos pena como equipo”?

Eso no lo voy a dejar de pensar. Si se trabaja bien en la semana y en el partido no se juega con orden ni disciplina es que el equipo da pena, y más de la manera en que se perdió.

¿Había mala relación con algunos jugadores?

Eso siempre pasa en todos los equipos. El jugador que no juega siempre va a estar inconforme. Los que juegan están bien con el entrenador. Es algo normal, uno pone a los que están en mejor momento. En todos equipos se van a dar esos casos, uno siempre pone al futbolista que siente que está en mejor momento y si no lo hace pues es responsabilidad de uno. Yo siempre he sido muy sincero y les he dicho que no existe preferencia de jugadores.

¿Es ahí donde existe eso de “hacer la cama” al técnico?

No sé si llega a ese extremo porque son profesionales y deben defender su trabajo de la mejor manera posible. Si no rinden, otros equipos no los van a tomar en cuenta. Yo no creo mucho en eso, pero sí creo que hay futbolistas que no toman su trabajo con la seriedad que esto se merece.

¿Qué fue lo más complicado que vivió en el equipo?

Es difícil dar una respuesta a eso, pero más que todo un orden en lo administrativo, cosas que no deben pasar en un equipo profesional.

¿Por ejemplo, que el preparador de porteros se había ido en pleno torneo y los arqueros entrenaban por ellos mismo?

El torneo pasado nos pasó todo eso, pero como le digo uno no puede estar hablando de la institución donde estuvo, a pesar de tanto problema que hay. Nosotros estamos tranquilos solo nos queda disfrutar de nuestras familias y del trabajo que siempre hemos desempeñado como docentes.

Profe, dirigir equipos que no son grandes, ¿es más complicado?

Sí, es complicado. Si no tienen patrocinadores fuertes o socios que aporten, es difícil. No necesariamente hay que ser un equipo grande para ser estable, pero depende mucho del mercado de cada institución.

¿Qué viene ahora para usted?

Descansar y terminar mi ciclo como docente. Luego analizar el tema de la jubilación dependiendo de las reformas que están haciendo. En eso del fútbol por ahora vamos a descansar.

¿Tomaría un proyecto en segunda división?

Depende del proyecto. Si es serio y aspira a subir a primera división, se puede tomar el reto. Todo depende de la estructura de la institución. Es cierto que no he salido de Olancho; sin embargo, ha sido por mi trabajo, pero una vez cerrando el tema de la universidad podemos ir a cualquier parte.