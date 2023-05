José García explica su polémica reacción contra Pedro Troglio

No obstante, José se recuperó y pidió no realizar el cambio. Sin embargo, Troglio prefirió no tomar riesgos y sacó a su central titular, quien realizó una rabieta que sorprendió a todos, marchándose enojado al vestuario tras salir de la cancha.

García, en conferencia de prensa a tres días de la Gran Final, quiso dejar en claro lo sucedido con el entrenador Troglio, a quien asegura que le pidió disculpas tras su polémica reacción.

“Fue algo que me molestó. Gracias a Dios con el profe tenemos una buena relación. El gesto fue por la molestia que sentí al salir en un partido de suma importancia que en lo personal nos ayuda bastante, uno adquiere madurez. Quiero aclarar esto porque nunca fue mi intención hacerlo sentir mal. Incluso hablé con él después del partido y le pedí disculpas, él supo entender que el gesto no fue con él sino por la molestia que tenía”, dijo en primera instancia.

“Lo que Pedro me dijo fue estuviera tranquilo, pues lo primero que hice cuando entramos al camerino fue platicar con él, incluso le escribí después para disculparme, explicándome fue una impotencia dejar el equipo así y no poder ayudarle a mis compañeros por la importancia del partido”, agregó.

“Claro que reflexioné, somos seres humanos y nos equivocamos, me pasó en ese momento, me dejé llevar por el impulso de la lesión”, acotó García.