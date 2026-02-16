Jeaustin Campos advierte a LAFC y se refiere a la eliminación de Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

En la antesala del compromiso, el técnico Jeaustin Campos compareció en conferencia de prensa y dejó claro que su equipo está listo en lo físico y emocional, que han trabajado para equiparar el nivel del rival desde lo táctico y que saldrán a competir con agresividad, pero con equilibrio.

Además, fue autocrítico sobre la realidad del fútbol hondureño frente a ligas como la MLS y la Liga MX, aunque aseguró que eso no les quita la ilusión ni la ambición de hacer historia.

¿Cómo siente que está el grupo a nivel físico, mental y qué tan preparados están para este primer partido?

Agradecerle a Dios primero la oportunidad de estar por acá, de compartir con ustedes, también de disfrutar este maravilloso evento que es el más grande del área a nivel de clubes. La verdad que hemos intentado, con éxito, dosificar y tener una rotación en la plantilla durante los últimos juegos de la Liga. Gracias a Dios, como lo habíamos anunciado, hemos tenido una plantilla bien competitiva y hemos intentado hacer la rotación para que físicamente estemos a punto. La gran mayoría de los que probablemente inicien van a estar con una carga adecuada de trabajo y listos para competir. En la parte emocional, bueno, creo que no hay mucho que hacer, es donde menos se tiene que trabajar, uno como entrenador. Es excitante de estar en un torneo como este, contra un rival de mucho respeto. Estamos al tope en todo y lo único que queda, pues obviamente ya dentro del campo, fluir y que Dios primero todo nos salga bastante bien.

¿Cómo ha sido la preparación de ese partido?

Obviamente hay algo que, por más que quisiéramos, no podemos solucionar, que es el tema de las intensidades en las diferentes ligas de nuestra área. Sí hay diferencia, pero no es un obstáculo si se logra trabajar de la mejor manera. Lo comentábamos con los muchachos estos días, de que la intensidad, la dinámica, los kilómetros de recorrido, la velocidad, todo eso se puede trabajar desde un punto de vista táctico también. Entonces, hemos estado trabajando muchísimo para mí y respeto las demás opiniones, pero en lo que a mí me concierne, todo lo que es intensidad y dinámica es una relación directa con la parte táctica, con la disciplina táctica, no solo correr por correr, sino también ser eficientes en los trazos, en los trayectos, y eso es lo que nos hemos estado ocupando, de tener esa eficiencia en los recorridos, tanto ofensivos como defensivos, para equiparar un poquito. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, en la Liga lo hemos hecho también bastante bien, con buena intensidad, y sobre todo, entre más eficientes sean esos recorridos desde el punto de vista táctico, involucrado, también vamos a tener mayor tiempo en la pelota de nuestro poder y sobre todo que el gasto energético sea bien dosificado, siempre estando al tope, compitiendo de tú a tú.

¿Qué Real España vamos a ver mañana?

Es una guerra de dos batallas, y eso hay que verlo como un todo, de 180 minutos o más, entonces, por supuesto que queremos salir por el partido, y vamos a hacerlo, vamos a meter buena intensidad, a tener una buena presión y ya estamos claros en qué sectores del campo es donde vamos a ir a presionar, dónde podemos hacerles daño, obviamente también sabemos que tienen figuras importantes que también nos pueden hacer daño, no solo individual sino colectivamente, pero lo más importante es ver un equipo mesurado, comedido, eso no quiere decir que sea conservador, simple y sencillamente que vamos a ir a buscar el partido, pero tampoco sin perder la cabeza, que vamos a ir a atacar con la mayor cantidad de gente posible, pero que nuestra segunda y tercera línea en defensiva esté bien estructurada, bien escalonada, que eso también es importante. Es un partido donde el reglamento que tenemos le da mucho poder al visitante, entonces también hay que cuidarse, tiene pro y contra ese reglamento, porque como local, tenés el cuchillo en el cuello porque de repente con un gol se te puede venir abajo, así como nosotros podemos ir a buscar goles en Los Ángeles igual, entonces vamos a ir viendo el partido conforme lo vayamos leyendo, vamos a ir tomando decisiones, pero de entrada por supuesto que estamos en nuestra casa, con nuestra gente y vamos a competir de entrada, a tratar de buscar con muchísima agresividad, con mucha intensidad como hemos venido jugando en la Liga, el juego y los goles que nos hagan sacar la diferencia en este primer partido de la llave.

¿Considera usted que la seguidilla de partidos que ha tenido en el torneo local le afectan para preparar este partido de talla internacional?

Normalmente siempre es saludable jugar con 8 días o 7 días, lo que nosotros llamamos una semana larga, pero ahora a nuestro nivel y con tanta competencia y tal, ya nos hemos acostumbrado a jugar así, por eso es que hemos estado teniendo rotaciones para que vayamos dosificando. Acá normalmente hay dos caras de la moneda, un equipo que de repente no ha tenido durante muchas semanas como Los Ángeles un partido de competencia y nosotros pues ya llevamos 5 o 6, entonces dependiendo del lado como se mire, a ver que es recomendable, yo prefiero, si me pueden escoger, prefiero el sitio donde estamos, porque ya hemos competido, ya tenemos varios partidos, varios minutos de competencia, ya hemos estado con los jugadores nuevos, los que regresaron, los que llegaron, los chicos, ya hemos hecho un análisis, un diagnóstico, porque ya hemos tenido minutos de competencia, entonces de repente si la parte de la carga de juegos puede ser, pero yo prefiero dosificar al equipo, pero observar ya el comportamiento de los muchachos en la competencia para tomar decisiones para partidos como este.

Usted hablaba mucho de la parte de planificación del partido, pero hemos visto históricamente en estos compromisos que cuando el que es más timorato y más conservador generalmente no le va bien, le pasó a Olimpia la semana pasada en México que no apostó y se quedó sin nada. ¿El equipo podría tener una actitud moderada?

Nosotros desde que llegamos, independientemente de cómo sea el sistema o los perfiles, siempre intentamos ir al frente, jugando de visita o de local, creo que la muestra han sido estos últimos juegos, donde hemos tenido participaciones de visita, participaciones de local, y hemos jugado exactamente igual. Claro que aquí hay un atenuante que de repente no tenemos en el campeonato nacional, que es lo que hablábamos de la intensidad, o de algunos perfiles, entonces sí, lo único de diferencia es que tenemos que estar con más luces encendidas cuando tenemos la pelota y cuando vamos al ataque, porque igual, a mí me parece que por ejemplo, Olimpia jugó bien, trabajó bien, dos jugadas individuales y listo, que eso de repente en el fútbol nacional carece.

Otros equipos de la MLS, Liga MX, que tienen jugadores que obviamente, con solo ver los presupuestos, son buenos jugadores que te pueden definir un partido en tu área o en el área de ellos, dependiendo, entonces sí, hay que tener en cuenta esa parte, de que por supuesto estamos jugando contra un equipo muy respetable, que está acostumbrado a esto, y que sí hay que tener ciertos cuidados también, no podemos ir a aventurarnos ahí al ataque tampoco, vamos a ir, vamos a atacar, por supuesto, pero bueno, como es lógico contra cualquier equipo, pues sabiendo de que tienen buenos jugadores y no podemos darles espacio a ellos para que puedan producirnos o hacernos daño, entonces es más que todo sobre eso, no es que nos vamos a tirar atrás, ni vamos a esperar atrás, ni en un bloque medio, vamos a ir a provocar, quitarle la pelota, vamos a tener una buena posesión de juego, como lo hemos venido haciendo, y aquí ya es una cuestión también de tener la suficiente cantidad de oportunidades de gol para anotarlas, normalmente es así, y ese es el cuidado que hay que tener con los rivales, como estos que son calificados, que tienen jugadores de nivel internacional y que te pueden hacer la diferencia si te puedes descuidar.

Los clubes de Centroamérica están lejos de estos equipos, y Olimpia lo hizo muy bien, pero se quedó ahí, no pudo avanzar porque sabemos las distancias que hay. ¿Cuál es el verdadero realismo de la máquina de Real España en esta llave?

Quieres poner en palabras mías algo que es una realidad nacional y que todos lo saben, pues no voy a hablar de lo mismo. Ya todos sabemos que la liga hondureña no se compara con la Liga MX, y eso es cierto. Igual que la MX con la Liga Honduras, aunque Centroamérica puede estar muy lejos por cuestiones de estructura, por cuestiones de formación de futbolistas, por cuestiones de campos de entrenamiento, por cuestiones de presupuestos, etc. Entonces, no es ni siquiera necesario personalizar Real España, Olimpia, América o Los Ángeles, es una cuestión de estructura.

Pero aún así, lo lindo de este deporte, independientemente de las realidades que vos mencionas, que tienes toda la razón, es lo lindo de este deporte, si no, no lo jugaríamos. Ya tenemos las diferencias, pues listo, Arabia Saudita no le hubiera ganado a Argentina el primer partido del campeonato Mundial pasado, por ejemplo. Esto es lo bonito del deporte, que tal vez, si nosotros ganamos esta serie y pasamos, no somos los mejores en la Liga de Honduras, no somos mejores que la MLS o la mexicana. Pero eso es lo bueno del fútbol, que de repente nos da un espacio, un verde, un rectángulo para poder enfrentarnos y que pueda pasar hasta lo insospechable, y en eso estamos.

Creo que las realidades de nuestro fútbol no nos deben menospreciar tampoco, y sobre todo con la ilusión, con esas ganas de hacer historia, de trascender, no nos va a achicar. Sabemos cuáles son nuestras realidades, sabemos cuáles son los efectos de los diferentes fútbol de nuestra zona, pero eso no nos va a achicar, más bien tiene que ser un aliciente de saber que a pesar que nuestras ligas centroamericanas tienen mucho menos ingredientes para hacer un fútbol de primer mundo, también tenemos corazón, tenemos agallas, tenemos fuerza para seguir adelante y tenemos esas ganas de trascender y si quieren hablar de sorpresa, pues lo hablamos de sorpresa, pero no nos vamos a sentar y agachar la cabeza, por el contrario, creo que eso puede ser una herramienta para levantarse, levantar la cara y salir a luchar y salir a pelear en cada sector del terreno de juego mañana.