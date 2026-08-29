Javier López sorprende sobre Olimpia y deja: "Es una virtud que tiene"

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico español explicó las claves que permitieron darle vuelta al marcador, reveló su deseo de dirigir al equipo en el centenario del club y también destacó una de las principales virtudes de Olimpia de cara a la lucha por la Copa Centroamericana.

Javier López, entrenador del Motagua, habló en conferencia de prensa tras la remontada 2-1 sobre Olancho FC este sábado en el Nacional y dejó varias reflexiones luego de la importante victoria del Ciclón Azul en la jornada 5 del torneo Apertura 2026.

¿Cuál es el análisis del partido en el día de su cumpleaños con Motagua? Bueno, en cuanto al partido, evidentemente estamos muy contentos por el resultado. Para nosotros era una semana muy importante, nueve puntos en juego en clasificar a la Copa Centroamericana. En lo nacional conseguimos seis puntos, levantar el vuelo de ese mal arranque que habíamos realizado. En lo internacional, conseguir el pase a los cuartos. Y contentos también porque tuvimos que remontar. Creo que tanto en la primera como en la segunda parte generamos bastantes situaciones de gol.

Y nos reivindicamos rápido de ese pequeño error que tuvimos en la salida, que nos costó un gol. Tuvimos un equipo muy difícil, que no siempre es sencillo en cuanto a ganancias. Y conseguimos darle la vuelta al resultado, al marcador. Y celebrar con toda nuestra afición esta victoria tan importante que nos vuelve a situar en la zona en la que puede y debe de estar Motagua, en los puestos altos del torneo nacional, acompasando lo que es el torneo internacional.

Y lo de la prensa, hoy es el 98 cumpleaños del club. También es el cumpleaños del entrenador. Y sois parte también de esta familia que es Motagua. Nos estáis acompañando en cada partido, en cada entrenamiento. Hacéis vuestros análisis, hacéis vuestras críticas. Al final sois parte de la familia de Motagua también. Y en partido con ustedes que nos están aquí acompañando.

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¿Sintió presión por ganar, porque era el aniversario, un ingrediente extra?

No, nunca lo vivo con presión. Aquí tenemos dos palabras muy claras en nuestro equipo. Una es responsabilidad. Es muy grande porque este escudo lo quiere muchísima gente en el país y fuera del país. Y propósito, porque nosotros tenemos el propósito de salir campeón. De cumplir objetivos por y para la gente, por y para el club.

Y esas dos palabras son las que nos acompañan. El tema de la presión, yo desde luego no la siento. Para mí es un privilegio, siempre os lo he dicho. Estar en este club, hacer lo que más me gusta. Preparar una semana de entrenamientos. Preparar un partido de Copa Centroamericana. Preparar un partido de torneo nacional. Es lo que siempre busqué, lo que siempre quise. Y de presión, ninguna. Responsabilidad y propósito.

¿Cómo evalúa el rendimiento del equipo? ¿Está satisfecho completamente con lo que está haciendo el equipo? ¿O todavía le falta algo?

La verdad que satisfecho no puedo estar. El primer torneo que teníamos en disputa, que era la Supercopa, no lo pudimos alcanzar, aunque sí estuvimos ahí en la final. Y supimos perder. Y creo que eso también es importante en el fútbol. El inicio del campeonato no fue el que esperábamos, sobre todo con esas dos derrotas consecutivas. Especialmente la de Estrella Roja. Nos mostró que nuestros jugadores más jóvenes necesitan acompañamiento. Necesitan jugar dos o tres, como Jordan, rodeado de los demás, como Miranda, etc. Y bueno, nos mostró también el camino que tenemos que seguir con ellos: el no exponerlos a todos juntos en el mismo momento, en el mismo partido, y seguirnos acompañando de otra serie de jugadores.

Y en lo internacional creo que hicimos un paso más que correcto, en un grupo que era dificilísimo, dificilísimo. Y hemos podido conseguir la clasificación. Y ahora hay que hacerlo bueno, superando la dificultad que es la Alianza. Superar esa barrera de las semifinales. Y seguro que ya en ese contexto se ve una gran y maravillosa versión de Motagua.

Empiezan perdiendo en un partido bastante especial porque es el aniversario. ¿Qué es lo que le dijo a la plantilla en el medio tiempo para que pudiera recuperarse y remontar el partido?

Cambiamos la estructura. Pasamos a jugar con dos delanteros. Creo que en la primera parte generamos suficientes situaciones de gol como para incluso darle la vuelta al partido en ese momento.

Estamos trabajando mucho el grupo. Estamos trabajando mucho la familia. Estamos trabajando mucho en recuperarnos de un resultado adverso. Y la verdad que no es lo que sucedió en el día de hoy. Porque ganamos también a Motagua, que es sufriendo, que es dándole la vuelta a un partido. Vibrando con nuestra afición. Al final, una comunión muy bonita entre afición y equipo, que no podemos ni debemos de perder.

Porque el día 9 ya mando la invitación a toda nuestra afición a que nos acompañe. Hemos vivido partidos fuera de casa, donde el estadio está lleno o medio lleno. Y créanme que este estadio, a medio llenar o lleno, impone mucho a nuestros jugadores.

Entonces, es el sueño de todos: de la directiva, del cuerpo técnico, de la plantilla, ser campeón de la Copa Centroamericana. Y para lograrlo tenemos que ir quemando etapas juntas. Sé también que es el sueño de la afición. Pero no llega con que soñemos. Nos tenemos que poner juntos a trabajar. Y aquí espero que el día 9 nos acompañe y que haya un lleno masivo. Y que juntos empecemos a despertar y a buscar ese sueño que todos tenemos, en donde irá avanzando nuestra Copa Centroamericana.

¿Por qué la salida de Clever Portillo los primeros 45 minutos? ¿Si fue por lesión o por protegerlo? Y, ¿por qué frena el cambio de Carlos Palma y hace ingresar a Luis Santamaría?

Más allá de mi cumpleaños, era un partido muy importante el día de hoy, para volver a situarnos ahí en la zona media alta de la clasificación. Clever Portillo lleva un acúmulo de minutos muy alto y había que cuidarlo. También hubo que cuidar a su casa. Por eso no empezó de inicio. Y en ningún momento frené la entrada de Carlos Palma, porque en ningún momento estuvo en mi mente que participase en el día de hoy. No sé si por ahí se te escapó algún otro jugador.

Sí andábamos dudando en el momento final, porque Valerio nos hizo una seña como que estaba acalambrado, como que le costaba seguir en el partido. Y teníamos la duda de si lo sustituíamos a él o a algún otro jugador. Entonces ahí sí hubo dos o tres jugadores que estuvieron calentando para hacer el último cambio del equipo.

¿Se le cruza por la cabeza ser el técnico del Motagua en el centenario del ciclón? ¿Sería un objetivo para usted?

Sí, sí, sí. Sí es un objetivo. Ya lo digo abiertamente. Quiero ser el entrenador de Motagua en el centenario. Pero también sé que eso que yo quiero, que sería un privilegio brutal, me lo tengo que ir ganando día a día aquí con mi trabajo. Con el trabajo de la plantilla. Con los resultados y con el cumplimiento de objetivos.

Pero si me preguntase a día de hoy, para mí sería un privilegio. Y ser el entrenador. La directiva ya conoce mi opinión. Ustedes ya conocen mi opinión. Y el entorno también conoce mi opinión. Y yo ya sé lo que tengo que hacer si quiero tener ese privilegio. Y es seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Alcanzar objetivos importantes. Ir superando retos y dificultades. Y seguro que me lo voy a ganar en el terreno de juego con el acompañamiento de todos los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición.

Hablan de un objetivo fundamental para Motagua en este semestre: ganar Copa Centroamericana. Obviamente repetir liga, pero, ¿qué tan lejos está su equipo del nivel que necesita para ganar esos dos torneos? ¿Qué le falta a su equipo? Porque usted es muy autocrítico en cuanto al rendimiento de sus jugadores, en la idea que usted quiere implementar

Para ganar la Copa Centroamericana nos falta creérnoslo. Creer que podemos ganar la Copa Centroamericana. Porque volumen de juego tenemos. Amplitud y profundidad tenemos. Llegadas tenemos. Confianza, seguridad, determinación.

Lo que tiene nuestro vecino. Nuestro vecino la tiene a caudales. Si hay una cosa que envidio de Olimpia es la capacidad que tiene para tener tres, meter dos, o tener tres y hacer tres. Y esa acción de tener dos o tres sin necesidad de ser espectacular, pero sí muy práctico y pragmático.

Aquí el otro día le tocó al señor Medford comentarlo. Anteriormente me tocó a mí. Es una virtud. Es una virtud que tiene nuestro vecino y hay que sabérsela reconocer. Porque al final, tener tres y meter tres o tener tres y meter dos, ¿qué te indica? Confianza, seguridad, determinación. Y eso es lo que anhelamos todos los entrenadores que tengan nuestros jugadores y nuestros equipos.

Estoy totalmente convencido porque nosotros no generamos tres o cuatro por partido. Nosotros generamos siete u ocho por partido. Hoy lo hemos vuelto a hacer. Siempre digo que no se trata de copiar, pero sí se trata de aprender. Y nosotros de nuestro vecino tenemos que aprender también. Eso que generamos, llevarlo a la red.

Porque es bonito, es bonito. Imagínate si esas ocho o nueve que tienes por partido las llevas a la red. El 60%, imagínate lo que estaríamos hablando aquí. Y nosotros sí somos capaces de crearlas y generarlas. Entonces hay que trabajar mucho eso: la definición y lo que transmite esa definición