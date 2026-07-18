Javier López analiza la final del Mundial y avisa a España sobre la amenaza de Argentina

Tegucigalpa, Honduras

El partido de la gran final de la Copa del Mundo ha generado opiniones encontradas en los diferentes entrenadores y en nuestro país hemos aprovechado para charlas con Javier López, técnico español que dirige las águilas de Motagua. Argentina y España llegan con diferentes escenarios, la roja fue sólida en defensa y certera en el ataque, la albiceleste dejó varias dudas, pero remontó varios juegos de manera histórica.

Javier López destaca ciertos aspectos que ha podido de observar en ambas selecciones y pese a que ninguna de las era su favorita, los galos se quedaron en el camino. "Soy español pero me encanta Argentina. Todas las veces que he estado en el país la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Siempre le decía a mi mujer, si no podemos vivir en España, que sea en Argentina. Porque me gusta mucho el país, me gusta mucho la pasión que sienten por el fútbol", comenzó contando. También aprovechó para explicar: "Siempre que he estado allí capacitando, la verdad es que he hecho muy buenas relaciones, muy buenas amistades. Y he visto que mi trabajo está muy bien valorado en ese país. A partir de ahí, bueno, dos selecciones diferentes. La España académica contra la Argentina emocional". Siendo un poco más profundo en su análisis, Javier López valoró otros aspectos de cada una de las selecciones en este Mundial. "España ha mantenido un equilibrio muy alto durante todo el Mundial. Es un equipo que defiende bien, que ataca bien, que está muy equilibrado durante los 90 minutos de un partido. Y Argentina es un equipo muy emocional, que alterna momentos muy buenos con momentos malos. Y sobre todo dos equipos que nos dejan un aprendizaje muy importante". Y añadió: "En España, la importancia del trabajo en equipo. Y Argentina, la resiliencia, el querer siempre ganar, ese ADN de ganador que ellos tienen. Y que los impulsa en momentos muy difíciles, como fue contra Egipto, contra Inglaterra, a sacar la mejor versión y no darse por vencidos en ningún contexto. La verdad que son dos selecciones que tienen mucho que mostrar al mundo".



ENTREVISTA CON JAVIER LÓPEZ, DT ESPAÑOL DEL MOTAGUA

¿Dónde lo va a ver el partido? Pues lo voy a ver tranquilamente en mi casa, yo solo, y seguro que disfrutaré del partido. ¿Cómo vive este tipo de partidos? Bueno, pues con mucha emoción, porque repito, soy español y me encanta Argentina. Por lo tanto, son mis dos, emocionalmente son las dos selecciones para mí. La final ideal, ojalá la gane España, lo digo sinceramente, porque yo entiendo que en español es lo que uno quiere. Pero seguro que la vamos a disfrutar mucho, porque son dos equipos que tienen mucho que transmitir al mundo.

¿Quién hace la diferencia mañana, profe? La diferencia va a ser que España sea equilibrada todo lo que dure el partido y que controle esos momentos altos que tiene Argentina, que no duran todo el partido, pero esos cinco o diez minutos explosivos que tiene la selección argentina, que sean capaces de controlarlos para de esta manera neutralizar ese momento alto que tiene la selección. Dos selecciones con muy buen manejo de balón, profe. ¿Cree que por ahí puede pasar, siente usted? Sí, seguro. España es más académica, los movimientos son más conocidos y Argentina mucho es la improvisación y el talento en algún momento concreto de estos jugadores que destacan en el aspecto individual. Y luego ese ADN ganador que tienen que los lleva a superar momentos difíciles. La verdad que va a ser un partidazo.

Hoy ha demostrado en este Mundial Argentina, más allá del fútbol, hay otros aspectos también que ha puesto a prueba, ¿no? Como decimos aquí, la garra, ¿no, profe? Sí, es lo que digo. España es muy equilibrada y Argentina de momento saca esa garra, ese orgullo y tiene cinco o diez minutos espectaculares. Seguro que en la final los va a mostrar y ahí va a ser importante que España mantenga ese equilibrio emocional que lo ha acompañado durante todo el torneo. En Argentina podemos decir que el Messi es el que lidera a esta selección, Se mueven al ritmo de él, ¿en España es más un conjunto? Es más un conjunto coral y luego, bueno, el epicentro de todo, yo creo que Rodri, como juegue Rodri mañana, creo que va a ser importante para la selección española. ¿Mira alternancia en el ataque de España? Sí, la verdad que quien puede llegar al gol, ya hemos visto que meten gol en los delanteros, pero también meten gol en los centrocampistas, ¿no? Las llegadas de segunda línea son muy importantes en nuestra selección. ¿Se ve marcado el favoritismo o no? No, no hay favorito. Para mí está el 50-50. Y quien sea capaz de imponer las señas de identidad, pues al final se va a llevar el partido.​​ ¿Hay una justa final? Para mí sí. ¿No mira una sorpresa? No, no, para mí sí. Al final es totalmente justa. Mi favorito era Francia, tengo que decirlo, más allá del corazón era Francia. Pero creo que los dos han demostrado ser los mejores equipos del Mundial.