Jamir Maldonado regresa tras lesiones y revela su miedo al volver a la cancha

Tegucigalpa, Honduras.

Su retorno no solo representa una alternativa más para el equipo albo en un torneo exigente, sino también una historia de resiliencia dentro del plantel. En conferencia de prensa, el futbolista se mostró reflexivo y honesto al hablar sobre el desafío mental que implica estar fuera tanto tiempo, las sensaciones de volver a competir, comparables incluso con un debut, y la motivación que lo impulsa a seguir luchando por consolidarse.

No ha sido un camino sencillo para el contención merengue, quien ha tenido que enfrentar hasta tres lesiones en su carrera reciente, atravesando momentos de frustración, incertidumbre y largos procesos de recuperación. Sin embargo, lejos de rendirse, Maldonado ha encontrado en su entorno cercano, en el respaldo de su familia y en su propia mentalidad, las herramientas necesarias para levantarse y volver más fuerte.

Luego de casi cinco meses alejado de las canchas por una lesión que volvió a poner a prueba su fortaleza física y mental, el mediocampista del Olimpia , Axel Jamir Maldonado, reapareció el pasado miércoles 18 de marzo en el empate sin goles ante Olancho FC en Comayagua, en un regreso cargado de emociones y significado personal.

Además, Maldonado no esquivó temas colectivos. Analizó el momento que vive el equipo y el fútbol hondureño en general, señalando la carga de partidos como un factor que incide directamente en el rendimiento y en el espectáculo dentro del campo, dejando entrever la necesidad de replantear ciertos aspectos del calendario.

Con ilusión renovada y el deseo de recuperar su mejor versión, Jamir Maldonado inicia una nueva etapa en su carrera, decidido a convertir las dificultades en aprendizaje y a responder dentro del terreno de juego.

CONFERENCIA DE PRENSA: JAMIR MALDONADO

¿Cómo haces para mantenerte mentalmente fuerte, sobre todo luego de estar casi 5 meses fuera por otra lesión?

La verdad es muy complicado. Son tres lesiones que me han pasado, pero cada una me deja un aprendizaje y es el estar 100% concentrado, fuerte mentalmente, que es muy difícil, pero tengo muchas personas cercanas a mí, familiares que me ayudan muchísimo y trato de cada día llevarlo de la llevarlo de la mejor manera, trabajar más y siempre mentalizándome en que en volver más fuerte después de todas esas lesiones y nada, es lo que hago.

¿Qué podemos esperar de este nuevo Yamir, si se podríamos llamarlo así para este torneo?

Venir haciendo las cosas que hacíamos el torneo pasado, por ahí mejorando en algunas cosas que he hablado con el profe también. El fisioterapeuta me motivaba mucho, aquí en los compañeros y afuera tengo muchos familiares que también me han motivado.

¿Cómo fueron las sensaciones el miércoles cuando vuelve a la cancha?

La verdad que es un sensación como que uno vuelve a debutar. Por ahí cuando me llaman el escalofrío normal, un poco de miedo de volver después de la lesión y nada, como me decía el profe que lo disfrutara, por ahí íbamos empate y tenía la sensación de que le que podíamos ganar y nada, felicidad.

Después de haber sufrido tres lesiones, ¿Qué es lo que te mantiene con fuerza, motivado para seguir jugando el fútbol?

El fútbol es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Es donde despejo mucho la mente, donde la disfruto muchísimo. Por ahí eso es lo que me motiva jugar. Jugar para mí es una pasión. Cada partido, cada entreno lo juego como que fuera el último de mi vida y nada, esa es la motivación que tengo de jugar al fútbol

¿Y qué se espera de Axel para esta para este nuevo regreso, para esta nueva oportunidad en el fútbol?

Para la afición que siempre esté con nosotros, por ahí no estamos en el mejor momento, pero le pasa a todos los equipos a nivel nacional, a Olimpia también todos los torneos le pasa el estar en un momento difícil, es ahí donde los jugadores mayores y lo que nosotros estamos en aprendizaje también, el poder manejar bien estos momentos difíciles, pero que poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir ganando cada partido.

Y y hablando de ese momento que vive el fútbol en general, ¿Por qué ningún partido se vuelve atractivo? y ¿Cómo le explicamos a la gente este fenómeno que viven todos los equipos de la Liga Nacional?



Por ahí he hablado y he escuchado con algunos compañeros que tal vez el jugar tres días seguidos no te da la calidad para poder demostrar y llegar al 100% en los 90 minutos. A pesar de que nosotros tenemos muchos jugadores buenos, pero por ahí creo que el jugar tanto tiempo seguido, que la gente quiere futbolísticamente que sea más atractivo, creo que eso es lo que se complica.

¿Cómo manejaste la impotencia de saber que tu equipo te necesitaba?



Creo que personalmente sabía que ese partido contra Liga Alajuelense se me iba a ser un poco difícil porque ya sentía molestia en mi rodilla, pero las ganas de jugar nos hace pensar diferente y también por porque necesitábamos pasar a la final, por ahí no se dio y ese momento creo que futbolísticamente para mí ha sido el momento más duro que he tenido. El salirme en ese partido la verdad que te deseaba ganar esa copa. Ya había ganado una, pero no había jugado y esa la deseaba con todo el corazón del mundo poderla jugar y ganar. Nada, irme con una sensación a casa doloroso, primero por la eliminación y segundo porque sabía que me había roto y que iba a ser un tiempo largo. Y de la competencia, pues, tengo dos compañeros que son muy buenos, como es Mulet y García, que la competencia se sea sana, que juega el que mejor esté en su momento y nada, es difícil, pero que juegue el mejor.

Hagamos un poco de reflexión y quiero que me seas honesto con este tema de la cantidad de partidos que se juegan en la Liga con esa planificación, ¿Se debería de cambiar un formato de este tipo a pasar a jugar todo el año mejor y no jugar tanto partido exagerado?



Sí, claro, esto que no sea como que suene como una excusa, pero no se puede obviar. Que exactamente no sea un buen fútbol que es por como dices, por cada partido que se da. En este mes se jugaron cinco partidos, ¿verdad? que es algo muy complicado, como le dije al compañero, por ahí en Olimpia hay 22 jugadores que son muy buenos, que pueden sufrir eso, pero que es muy difícil jugar cada cinco partidos. Cambiarían el formato por ahí se viera un poco más de fútbol.