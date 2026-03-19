Tabla posiciones Liga Nacional: Motagua triunfa vs Platense; amarga a Real España

Puerto Cortés, Honduras.

¡Nuevo líder! Este jueves se disputó el penúltimo partido de la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Platense y Motagua se enfrentaron este jueves en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

El equipo del español Javier López venció por la mínima a los escualos y sumó tres puntos importantes para recuperar el primer puesto y se mantiene invicto en lo que va del torneo. El equipo del Puerto sometió al cuadro visitante, pero no pudo sacar puntos en casa.

Con este resultado, el Motagua baja al Real España - que triunfó este miércoles ante el Génesis PN por 2-1 en el Morazán- . Los Azules son líderes del Clausura 2026 tras alcanzar los 25 puntos y desplazan a los Aurinegros por diferencia de goles.