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Tabla posiciones Liga Nacional: Motagua triunfa vs Platense; amarga a Real España

La jornada 13 del torneo Clausura 2026 continuó este jueves 19 de marzo y hay nuevo líder tras el Motagua vs Platense.

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 16:20 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla posiciones Liga Nacional: Motagua triunfa vs Platense; amarga a Real España

Motagua y Real España no fallaron en esta jornada 13 del Clausura 2026.
Puerto Cortés, Honduras.

¡Nuevo líder! Este jueves se disputó el penúltimo partido de la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Platense y Motagua se enfrentaron este jueves en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

El equipo del español Javier López venció por la mínima a los escualos y sumó tres puntos importantes para recuperar el primer puesto y se mantiene invicto en lo que va del torneo. El equipo del Puerto sometió al cuadro visitante, pero no pudo sacar puntos en casa.

Con este resultado, el Motagua baja al Real España - que triunfó este miércoles ante el Génesis PN por 2-1 en el Morazán- . Los Azules son líderes del Clausura 2026 tras alcanzar los 25 puntos y desplazan a los Aurinegros por diferencia de goles.

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Ya en el tercer lugar se encuentra el Olimpia. El bicampeón nacional empató 0-0 en esta jornada 13 y llegó a 19 unidades; le siguen el Marathón y Olancho FC, en el cuarto y quinto puesto, que cuentan con los mismos 18 puntos.

Lobos UPNFM es sexto con 13, Platense séptimo con 11 y Victoria, Génesis PN y Juticalpa FC, los tres con los mismos 10 puntos. En el último lugar de la tabla se encuentra el CD Choloma con 8 puntos; los maquileros juegan este viernes en el Estadio Emilio Williams ante los universitarios.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Mientras tanto, en la zona baja de la tabla acumulada se mantienen los mismos protagonistas. Luego de la derrota, Génesis PN es penúltimo con 28 unidades, seguido del Victoria - que descansa en esta fecha - con 24 y en el puesto del descenso el Choloma se ubica con 19 puntos.

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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